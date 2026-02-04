Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estafa y desesperación
Estafaron a los padres del bebé con síndrome de Prune Belly cuando intentaban alquilar una casa en Las Heras. A pesar del golpe, siguen necesitando apoyo económico para continuar con el tratamiento de Tyrone.

Crisis institucional en Santa Cruz
Por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Acevedo, José González Nora y la Fiscalía de Estado recurrieron a la Corte Suprema. Buscan suspender la cautelar que impide ejercer a los nuevos vocales.

Tragedias viales

Dolor y despedida
Conmovedor mensaje de Micaela Palavecino para despedir a su novio, el árbitro Emanuel Leguizamón (24), fallecido en el vuelco.

Investigación en Caleta Olivia
Cotejarán el ADN del caletense desaparecido con los restos humanos hallados días atrás.

Legislatura
Santiago Aberastain fue designado nuevo presidente del bloque oficialista.

Hidrocarburos
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la baja de retenciones en el petróleo convencional debe reflejarse en inversión.

Anuncio
El gobernador Claudio Vidal confirmó que este jueves se inaugura el Camping Provincial.

Inseguridad en El Calafate
Vecinos atraparon a un ladrón que intentó robar en autos estacionados.

