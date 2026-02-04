Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 4 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Acevedo, José González Nora y la Fiscalía de Estado recurrieron a la Corte Suprema para suspender la cautelar que impide ejercer a los nuevos vocales. En Ruta 40, murió un niño de 2 años tras el vuelco del auto en el que viajaba. Los árbitros sobrevivientes del accidente tras la final Boxing–La Amistad siguen graves y con pronóstico reservado. Vecinos atraparon a un ladrón que intentó robar en autos estacionados.

Estafa y desesperación

Estafaron a los padres del bebé con síndrome de Prune Belly cuando intentaban alquilar una casa en Las Heras. A pesar del golpe, siguen necesitando apoyo económico para continuar con el tratamiento de Tyrone.

Crisis institucional en Santa Cruz

Por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Acevedo, José González Nora y la Fiscalía de Estado recurrieron a la Corte Suprema. Buscan suspender la cautelar que impide ejercer a los nuevos vocales.

Tragedias viales

Dolor y despedida

Conmovedor mensaje de Micaela Palavecino para despedir a su novio, el árbitro Emanuel Leguizamón (24), fallecido en el vuelco.

Investigación en Caleta Olivia

Cotejarán el ADN del caletense desaparecido con los restos humanos hallados días atrás.

Legislatura

Santiago Aberastain fue designado nuevo presidente del bloque oficialista.

Hidrocarburos

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la baja de retenciones en el petróleo convencional debe reflejarse en inversión.

Anuncio

El gobernador Claudio Vidal confirmó que este jueves se inaugura el Camping Provincial.

Inseguridad en El Calafate

Vecinos atraparon a un ladrón que intentó robar en autos estacionados.