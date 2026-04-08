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Terrenos con servicios en Río Gallegos
Claudio Vidal entregó 25 títulos de propiedad
El gobernador encabezó la ceremonia en Casa de Gobierno. “Los vecinos necesitan respuestas y estamos para darlas”, enfatizó. Vecinos, emocionados, más cerca del sueño de la casa propia.
Legislatura. Proyecto propone recortar un 30% el sueldo de los funcionarios
Cobertura especial
Testimonio clave de un extripulante del ARA San Juan que advirtió fallas: “Me dio miedo”
El testigo Carlos Cristian Schutz, maquinista y extripulante del ARA San Juan, en su declaración durante la décima jornada de audiencias
Terra Ignis. Acuerdo para la continuidad operativa de áreas hidrocarburíferas
Basural a cielo abierto. Incumplimiento de la ley
Ambiente intima al municipio de Río Gallegos por el “estado crítico” del vaciadero
“Es el mayor impacto ambiental en Santa Cruz”, advirtió el secretario provincial Diego Procopio. Confirmó que se iniciarán sumarios e intimaciones. Funcionarios de la Secretaría de Ambiente
Ornella Reinoso, de Río a ser top 20 del pádel nacional
La deportista habló con La Opinión Austral sobre su gran presente
Cadena de oración por Eluney: la nena de 10 años fue derivada de urgencia por un tumor cerebral
UCR: alrededor de 5 mil afiliados votarán en la elección del comité local
Jairo Guzmán con Horacio Marín, CEO de YPF: “Santa Cruz tiene que ser parte del desarrollo energético”
Sub 16: la preselección de vóley se entrena de cara a los EPaDe
“Hasta siempre, amigo”: pesar por la muerte de Iván Carrizo, vecino de Río Gallegos
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