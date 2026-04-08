Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 8 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Claudio Vidal entregó 25 títulos de propiedad en Río Gallegos *Legislatura. Proyecto propone recortar un 30% el sueldo de los funcionarios *Testimonio clave de un extripulante del ARA San Juan que advirtió fallas: "Me dio miedo" *Ambiente intima al municipio de Río Gallegos por el "estado crítico" del vaciadero *Cadena de oración por Eluney: la nena de 10 años fue derivada de urgencia por un tumor cerebral

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Terrenos con servicios en Río Gallegos

Claudio Vidal entregó 25 títulos de propiedad

El gobernador encabezó la ceremonia en Casa de Gobierno. “Los vecinos necesitan respuestas y estamos para darlas”, enfatizó. Vecinos, emocionados, más cerca del sueño de la casa propia.

Legislatura. Proyecto propone recortar un 30% el sueldo de los funcionarios

Cobertura especial

Testimonio clave de un extripulante del ARA San Juan que advirtió fallas: “Me dio miedo”

El testigo Carlos Cristian Schutz, maquinista y extripulante del ARA San Juan, en su declaración durante la décima jornada de audiencias

Terra Ignis. Acuerdo para la continuidad operativa de áreas hidrocarburíferas

Basural a cielo abierto. Incumplimiento de la ley

Ambiente intima al municipio de Río Gallegos por el “estado crítico” del vaciadero

“Es el mayor impacto ambiental en Santa Cruz”, advirtió el secretario provincial Diego Procopio. Confirmó que se iniciarán sumarios e intimaciones. Funcionarios de la Secretaría de Ambiente

Ornella Reinoso, de Río a ser top 20 del pádel nacional

La deportista habló con La Opinión Austral sobre su gran presente

Cadena de oración por Eluney: la nena de 10 años fue derivada de urgencia por un tumor cerebral

UCR: alrededor de 5 mil afiliados votarán en la elección del comité local

Jairo Guzmán con Horacio Marín, CEO de YPF: “Santa Cruz tiene que ser parte del desarrollo energético”

Sub 16: la preselección de vóley se entrena de cara a los EPaDe

“Hasta siempre, amigo”: pesar por la muerte de Iván Carrizo, vecino de Río Gallegos