Por La Opinión Austral

Tenis de mesa: La Escuela Ulloa compite en Punta Arenas

Investigación judicial. Fraude a la Caja de Servicios Sociales

Médico denunciado por estafa: facturó hasta 84 consultas por día y lo allanaron

Río Gallegos. Gimnasio “Indio” Nicolai

“Todos felices”

Estos son los candidatos a diputados nacionales:

El Frente “Fuerza Santacruceña” se vuelve a reunir

Desde Caleta Olivia: Grasso: “Tenemos que defender lo que tanto nos costó en Santa Cruz”

El más caro de Argentina

Informe: En Santa Cruz el changuito cuesta $ 769.319

Fentanilo. El ministro de Salud habló del dueño del laboratorio

Lugones: “Furfaro es un delincuente”

Río Gallegos-Caleta Olivia: ¿Cuánto vale un regalo para el Día de las Infancias?