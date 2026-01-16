Your browser doesn’t support HTML5 audio
El sur de luto
Murió Rubén Patagonia, referente cultural y promotor mundial de la cultura de los pueblos originarios.
Sigue la polémica en la Justicia
El Tribunal Superior de Justicia ratificó el aumento salarial: magistrados y funcionarios pasarían a cobrar entre 19 y 24 millones de pesos por mes. El Gobierno de Claudio Vidal criticó la medida y crecen las repercusiones políticas y gremiales.
Caso Mileca
Continúa la intensa búsqueda de Gabriel, el joven que se escapó de un centro de salud mental en Río Gallegos. Habló su esposa Susana: “Lo entregué para que lo cuiden y está desaparecido”. La familia pidió que no dejen de buscarlo.
60° Corrida Diario Crónica
El atleta Gastón Rivarola afirmó en LU12 AM680 que “el running no tiene edad” y representará a Río Gallegos.
Celulares sin aranceles
Desde hoy rige la eliminación de aranceles a celulares en todo el país.
Salud e innovación
En Mendoza, Luján de Cuyo abre su hospital bajo un modelo público-privado único, con acceso universal y gestión del Grupo Olmos.
Pesca
Comenzó la zafra del calamar con los primeros desembarcos en Puerto Deseado y Puerto Madryn.
Fútbol regional
Newbery y Boxing palpitan la semifinal patagónica del Regional Federal Amateur. Los DT anticiparon cómo se preparan para el duelo en Comodoro Rivadavia.
