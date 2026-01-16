Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 16 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Tribunal Superior de Justicia ratificó el aumento salarial. Murió Rubén Patagonia, referente cultural y promotor mundial de la cultura de los pueblos originarios. El atleta Gastón Rivarola afirmó en LU12 AM680 que “el running no tiene edad” y representará a Río Gallegos en la 60° Corrida Diario Crónica.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sur de luto

Murió Rubén Patagonia, referente cultural y promotor mundial de la cultura de los pueblos originarios.

Sigue la polémica en la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia ratificó el aumento salarial: magistrados y funcionarios pasarían a cobrar entre 19 y 24 millones de pesos por mes. El Gobierno de Claudio Vidal criticó la medida y crecen las repercusiones políticas y gremiales.

Caso Mileca

Continúa la intensa búsqueda de Gabriel, el joven que se escapó de un centro de salud mental en Río Gallegos. Habló su esposa Susana: “Lo entregué para que lo cuiden y está desaparecido”. La familia pidió que no dejen de buscarlo.

60° Corrida Diario Crónica

El atleta Gastón Rivarola afirmó en LU12 AM680 que “el running no tiene edad” y representará a Río Gallegos.

Celulares sin aranceles

Desde hoy rige la eliminación de aranceles a celulares en todo el país.

Salud e innovación

En Mendoza, Luján de Cuyo abre su hospital bajo un modelo público-privado único, con acceso universal y gestión del Grupo Olmos.

Pesca

Comenzó la zafra del calamar con los primeros desembarcos en Puerto Deseado y Puerto Madryn.

Fútbol regional

Newbery y Boxing palpitan la semifinal patagónica del Regional Federal Amateur. Los DT anticiparon cómo se preparan para el duelo en Comodoro Rivadavia.