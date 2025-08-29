Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 29 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal consiguió ampliar la cantidad de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Investigadores del CONICET hallaron un cocodrilo que comía dinosaurios en Santa Cruz. La especialista en cibercrimen Vanesa García Carbone advirtió sobre casos de grooming: "Darle un celular a un niño es lo mismo que darle un arma". Audiencia por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer.

Roque, el perrito rescatado, busca una nueva familia

El animal superó varias enfermedades y necesita un hogar definitivo.

Diputados aprobaron la ampliación del Tribunal Superior de Justicia

Con el voto de “Por Santa Cruz”, se sancionó una ley que suma 4 nuevos vocales. Claudio Vidal cuestionó la intervención política del TSJ y del Tribunal de Cuentas.

Kostensuchus atrox: el cocodrilo que comía dinosaurios en Santa Cruz

El hallazgo paleontológico fue presentado en Río Gallegos por investigadores del CONICET, quienes confirmaron que habitó hace 70 millones de años.

Intentaron robar en un presunto laboratorio de marihuana en Río Gallegos

El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, donde trabajó personal policial.

Alerta grooming: “Darle un celular a un niño es lo mismo que darle un arma”

La especialista en cibercrimen Vanesa García Carbone advirtió sobre los riesgos y la falta de control parental.

Alerta en 28 de Noviembre: intentaron raptar a un menor de edad

La denuncia generó preocupación en la comunidad y se reforzaron las medidas de seguridad.

Audiencia por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer

El exjefe de Vialidad Nacional, Paulo Croppi, está acusado de daño agravado y se negó a declarar en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

CRiGal buscará la clasificación al Super 8 de la Liga Nacional

El equipo de básquet sobre silla de ruedas juega dos partidos claves en el CEPARD de Río Gallegos.