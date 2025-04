Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reciente adquisición por parte de Vista Energy del 100% del capital social de Petronas E&P Argentina no pasó desapercibida en el corazón sindical del petróleo. En una entrevista con radio LU5 de Neuquén, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, manifestó dudas sobre cómo impactará esta millonaria operación en los trabajadores del sector.

“Todo lo que sea para mejorar, sumar e invertir, y que genere trabajo, bienvenido sea. Lo que no tengo claro es si compraron el activo completo con los trabajadores o si se van a incorporar nuevos empleados al área”, declaró Rucci, dejando en evidencia una preocupación latente: la falta de claridad sobre el destino laboral del personal que trabajaba bajo la gestión de Petronas.

Una compra estratégica en Vaca Muerta

Vista, la compañía liderada por Miguel Galuccio, ex CEO de YPF, anunció la adquisición de Petronas E&P Argentina por US$ 1.200 millones, consolidando así su posición en uno de los bloques más importantes de Vaca Muerta, La Amarga Chica. La operación incluye 247 pozos activos, 280 millones de barriles equivalentes en reservas probadas y una capacidad logística que mejora el perfil exportador de la empresa.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy.

La transacción también convierte a Vista en la mayor petrolera de gestión privada del país, y proyecta una producción combinada de más de 125 mil barriles diarios al cierre de 2024. No obstante, para Rucci, el crecimiento empresarial debe ir acompañado de garantías laborales claras para los trabajadores.

“Nosotros no sabíamos que se iba a concretar esta operación. Es una zona de producción muy importante y la verdad, no lo esperábamos”, afirmó el gremialista. Su postura es clara: toda inversión es positiva siempre que no implique pérdida de derechos ni puestos de trabajo.

La adquisición otorga a Vista el 50% no operado del bloque LACh, que cuenta con 280 millones de barriles equivalentes (MMboe) de reservas P1, 247 pozos activos y una producción al 100% de 79,543 boe/d.

Paritarias en curso y ajuste por inflación

En paralelo, Rucci informó que el sindicato ya inició las nuevas negociaciones paritarias 2025-2026, con foco en recomponer los salarios en base a la inflación acumulada de los últimos meses. “La paritaria anterior terminó el 31 de marzo y la nueva empezó el 1 de abril. Estamos cerrando ese proceso y discutiendo los nuevos parámetros”, detalló.

El líder sindical sostuvo que el objetivo es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros, frente a un contexto económico nacional marcado por la aceleración inflacionaria y la incertidumbre cambiaria.

Litigiosidad laboral: una preocupación creciente

Durante la entrevista, Rucci también se refirió al aumento de juicios laborales a pesar de la baja sostenida de los índices de siniestralidad. “Estamos viendo una litigiosidad desproporcionada. En Río Negro, por ejemplo, se están fijando incapacidades sin intervención médica, solo con dictámenes de abogados. Es una locura”, criticó con dureza.

Para el dirigente, este fenómeno convierte a los reclamos judiciales en un negocio ajeno a los intereses de los trabajadores, y que muchas veces atenta contra la viabilidad del sistema de riesgos del trabajo.

En ese sentido, destacó la necesidad de volver al criterio médico para determinar incapacidades y mencionó que en la provincia de Neuquén se está trabajando en la adhesión a la Ley 27.348, pero aún no hay avances concretos.

Seguridad vial: otro punto en agenda

Finalmente, Rucci abordó un tema recurrente en la agenda del gremio: la seguridad en rutas petroleras. Si bien reconoció que hay avances, consideró que la infraestructura vial todavía es insuficiente para el volumen de actividad que se desarrolla en la cuenca neuquina.

“La industria tiene que comprometerse más. No podemos tener semejante nivel de tráfico con rutas en mal estado o sin planificación. Hay vidas en juego”, enfatizó.