La santacruceña Débora Vidal fue seleccionada entre 70 postulantes para participar de la competencia del Festival de la Voz de Chile Chico 2025.

La artista de Pico Truncado se presentó en la noche del viernes con la canción “Ningún Amor” de Mon Laferte en el escenario del Centro de eventos Mate Amargo. Tras su participación, Vidal dialogó con La Opinión Austral sobre su experiencia: “El escenario era muy hermoso, la gente del público fue muy receptiva conmigo”.

“El público fue receptivo conmigo, cuando canté la canción, que es muy conocida, la gente cantaba, el reconocimiento de los aplausos, lo recibí con mucho amor y cariño“, expresó.

Sin embargo, la experiencia con la organización del evento en sí no fue la mejor, por ejemplo, Vidal no sabía cuándo le correspondía realizar la prueba de sonido y se encontró imposibilitada de ingresar en la noche de la presentación por no contar con un precinto que le permitiera circular como participante, entre otras situaciones que se presentaron.

La decisión del jurado recibió pifias del público presencial y por redes.

“Me sentí un poco excluida”, expresó y recordó “he participado del evento anteriormente y fue totalmente diferente, quizás fue otra gestión la que lo organizó”.

En la competencia, cuatro de ocho artistas clasificaban a la final tras ser evaluados por el jurado que en esta edición estuvo integrado por Patricia Báez, Rolando Sabath, Juan Soto, Paulina Hernández y Nicol Parra. Los premios eran de 3.500 dólares, el primero; 2.000 dólares, el segundo; y 1.000 dólares, el tercero.

“Quedé afuera, pasaron dos personas que eran del lugar, a lo que la gente pifió y hubo una revolución en las redes sociales con la palabra ‘injusto’ o ‘arreglado’ fue lo que se leía más en la transmisión”, comentó.

En la edición anterior, “canté y quedé feliz con mi participación y no haber ganado porque eran tremendos cantantes, ahí uno se calla la boca y comparte la felicidad de los compañeros. Pero esta vez, Argentina quedó muy bien parada, agradezco haber quedado seleccionada entre tanta gente, pero me sentí muy excluida. Me quedo con el apoyo del público de la gente, de mis amigos, familias, conocidos, la gente de mi pueblo“.

Finalizando, adelantó que no volvería a participar.

