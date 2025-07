Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves en Pico Truncado se tiñó de violencia cuando un hecho delictivo sacudió la calma habitual del casco céntrico de la localidad. Un hombre de 32 años, que había llegado a la ciudad para visitar a una amiga, fue atacado brutalmente por un grupo de personas mientras se dirigía a la terminal de ómnibus con la intención de tomar un colectivo rumbo a Caleta Olivia.

Todo comenzó cuando el personal del Centro de Monitoreo Urbano detectó, a través de las cámaras de seguridad, movimientos sospechosos en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. De inmediato, alertaron a la Comisaría Primera, desde donde se comisionó una patrulla al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima ya había sido asistida por personal médico y trasladada de urgencia al hospital local.

Posteriormente, el hombre fue entrevistado por los efectivos, y relató lo ocurrido con tono aún conmocionado. Según su testimonio, se dirigía a la terminal luego de haber pasado unos días en la ciudad, cuando al atravesar la intersección de Don Bosco, entre San Martín y Gobernador Gregores, fue interceptado por cuatro individuos que lo rodearon. Sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo y lo apuñalaron tres veces en diversas partes del cuerpo antes de robarle la mochila.

El ataque fue rápido y sorpresivo, en una zona donde habitualmente circulan peatones y vehículos, lo que generó preocupación en los vecinos y comerciantes del sector.

El informe médico preliminar indica que, pese a las heridas recibidas, las lesiones no revisten gravedad. No obstante, el hecho no deja de ser alarmante por la violencia empleada. Llamativamente, el damnificado no radicó una denuncia penal formal ni instó acción penal contra los autores del hecho, algo que no impidió que la policía continúe con las diligencias de oficio por tratarse de un delito de instancia pública