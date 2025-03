Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un acto de vandalismo y robo en el local sindical de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la localidad de Pico Truncado fue descubierto durante la mañana del miércoles. La sede, que se encuentra ubicada en la calle Pellegrini al 600, fue blanco de un violento hecho. La situación habría ocurrido a horas de la madrugada y fue denunciada en las instalaciones de la Comisaría Segunda.

Personas desconocidas violentaron la puerta de ingreso y sustrajeron diversas herramientas de trabajo, materiales de construcción, una carretilla y dos cajas de herramientas personales pertenecientes al secretario adjunto de la gestión, Fabio Carrizo. El sindicato se encontraba en proceso de refacción del edificio, y este incidente representa un significativo revés en el progreso de las obras.

La conducción gremial expresó su impotencia y bronca ante el hecho, a través de las redes sociales, ya que el robo implica un retraso considerable en la finalización de la refacción y la necesidad de reiniciar parte del trabajo del sindicato. La Agrupación Verde y Negra dio a conocer la situación en Facebook, donde lamentaron lo ocurrido y pidieron ayuda para recuperar los elementos robados.

“Ataque directo”

Verónica Oyarzo, secretaria general de ATE, dialogó con La Opinión Austral y dio a conocer que se trata de un local que iba a ser destinado a quincho. “Queríamos modificar el sector, se estaba trabajando, ya no nos quedaba nada, hasta que ayer (el miércoles), que nos encontramos con la puerta abierta“, manifestó, sobre el momento que pasaron por las cercanías del lugar.

“No sé si patearon o barretearon la puerta, pero el tema es que entraron y sustrajeron todas las herramientas de trabajo que eran de nuestro compañero”, continuó diciendo, y agregó que “para nosotros es muy triste porque es sacrificio“. La denuncia se realizó en la Comisaría Primera, en el lugar no había cámaras de seguridad, y los vecinos de la zona no quieren hablar debido al miedo por las represalias.

Sobre el posible motivo del ataque, manifestó: “No podemos lograr entender con qué objetivo, pero bueno, sabemos que tenemos que seguir“, dijo Oyarzo. A pesar que los hechos delictivos no son algo nuevo, la mujer indicó que no es habitual que roben herramientas. “Nos parece raro, es un atentado directo al sindicato; hay un grupo de personas que hoy están en desconformidad con nosotros, pero no nos quitan el sueño de seguir“.

Finalmente, al ser consultada por la sospecha de la cantidad de personas que habrían ingresado al lugar, Oyarzo comentó: “La verdad que no sabemos cuántas personas habrán ingresado, pero bueno, se llevaron lo que había, los materiales igual que habían. Al menos dos personas serían por la cantidad de cosas que sacaron. Yo creo que una sola persona no, aunque haya cargado todo en la carretilla, no sé”, cerró.