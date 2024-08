Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El año 2023 terminó con un lamentable suceso en Río Gallegos. Una joven de 17 años, con toda la vida por delante, la perdió tras ser atropellada por un inconsciente que estaba participando en una picada en la Autovía 17 de Octubre.

La víctima fue Brianna Matulich, una joven del barrio Belgrano que regresaba a su casa después de asistir a un cumpleaños con sus hermanos. Fue en las cercanías de la sucursal de una conocida cadena de supermercados francesa donde una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre bajo los efectos del alcohol, embistió a la joven y a su pequeña hermana de 14 años, quien sobrevivió de milagro.

El acusado, actualmente procesado por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual, es Esteban González, un empleado bancario que fue detenido en las primeras horas del 31 de diciembre pasado por personal de la Policía de Santa Cruz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, González fue alojado en la Comisaría Segunda de Policía junto a su pareja. Ella recuperó su libertad después de unas horas.

En el transcurso de la investigación llevada adelante por el Juzgado de Instrucción de turno en diciembre, días después, se localizó el segundo vehículo implicado en el caso. Este fue interceptado cuando salía de la playa de estacionamiento de la sucursal de supermercados cercana al lugar del incidente fatal. El conductor también fue liberado por orden de la Justicia tras fijar domicilio.

En incidentes viales, el imputado principal es el conductor que embiste: en este caso, González, quien ya tiene firme su procesamiento y espera el juicio tras las rejas. Fuentes consultadas por este diario indicaron que, en tiempos recientes, fue trasladado de la dependencia policial a una cárcel.

Cuando los procesamientos quedan firmes, los detenidos pasan al Servicio Penitenciario Provincial. Para liberar espacio en las comisarías y evitar que contraventores se mezclen con asesinos o abusadores, son trasladados a unidades de detención.

González fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°2, en la periferia de nuestra ciudad capital, y actualmente comparte espacio con, por ejemplo, Emilio Maldonado, condenado por abusar sexualmente de dos menores, entre otras personas que ya han sido encontradas culpables por otros delitos.

Declaraciones

Jorge Matulich, padre de la víctima, reaccionó ante el traslado de González con un mensaje contundente, calificando al asesino de su hija como una “lacra humana que no merece el mínimo respeto como persona”. Expresó: “Por más que te trasladen de lugar, hay algo que espero siempre te acompañe y te atormente, algo que se llama consciencia. Espero que tú, Esteban González, y tu pareja, JS, no puedan dormir tranquilos ni mirar de frente a la gente. No merecen el mínimo respeto de la sociedad. Espero escuchar una sentencia ejemplar el día del juicio.”