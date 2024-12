Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del sábado, alrededor de las 2 horas, un violento asalto se produjo en la mina Don Nicolás, al norte de provincia de Santa Cruz, cerca de la ruta 3. Dos individuos armados ingresaron a las instalaciones, donde redujeron al personal que se encontraba trabajando en el turno noche y se llevaron una cantidad indeterminada de onzas de oro del laboratorio.

Los delincuentes maniataron a un técnico del laboratorio, quien se encontraba realizando tareas nocturnas, y le exigieron información sobre la bóveda de seguridad de la empresa. Además, tres mecánicos de la empresa Windland, que realizaban tareas de mantenimiento, también fueron inmovilizados por los atacantes.

De acuerdo con testimonios obtenidos por este medio, los asaltantes accedieron directamente al laboratorio donde encontraron una cantidad excepcional de muestras de oro, debido a una acumulación inusual en ese día. Por ese motivo hay sospechas de que alguien interno que conocía los movimientos reveló información a los asaltantes.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los delincuentes cargando cajas que se presume contenían el oro robado.

La presidenta de Minera Don Nicolás, Verónica Nohara, confirmó a La Opinión Austral que no hubo heridos durante el ataque y destacó que los trabajadores involucrados se encuentran en buen estado: “Por suerte nadie de nuestro personal resultó herido y no lograron sustraer nada significativo”, afirmó. Sin embargo, las investigaciones posteriores confirmaron el robo de una cantidad aún no especificada de onzas de oro.

Sospechas y línea de investigación

La Mina Don Nicolás se encuentra ubicada a 156 kilómetros al norte de Puerto San Julián, en la zona de la estancia El Cóndor.

El hecho de que los asaltantes fueran directamente al lugar donde estaba el material más valioso ha levantado sospechas entre los investigadores. “Alguien abrió la boca”, señaló una fuente cercana a la investigación. Estas declaraciones apuntan a la posibilidad de una filtración de información interna, lo que ha llevado a los investigadores a analizar los movimientos del equipo de seguridad y a su responsable, algo habitual, de todas formas, en este tipo de casos.

Este incidente trae a la memoria el resonante caso del robo a la minera Patagonia Gold en abril de 2023, donde una banda organizada sustrajo 14 barras de oro y plata, con un valor superior al millón de dólares, sin que hasta el día de hoy se haya encontrado a los responsables.

Un antecedente alarmante: Patagonia Gold

El caso de Patagonia Gold marcó un precedente en la región. En esa ocasión, los delincuentes actuaron de manera calculada, reduciendo a los vigiladores y utilizando herramientas como una amoladora para violentar la bóveda de seguridad. El modus operandi incluyó el uso de una camioneta de la empresa para huir con el botín.

A pesar de los esfuerzos, el paradero de las barras robadas y de los responsables sigue siendo un misterio. La empresa ofreció una recompensa de 150 mil dólares, pero no se han obtenido avances significativos en la causa.