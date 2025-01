Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Acá sanamos todos” fue lo que dijo una joven a La Opinión Austral, tras recibir el apoyo de otras personas que les tocó pasar por una situación difícil. Se trata de Vero, la hermana de Sonia Pérez, la estudiante de Medicina que perdió la vida en un siniestro vial en el 2010, en la autovía 17 de Octubre de Río Gallegos.

La semana pasada, La Opinión Austral dio a conocer el caso, cuando las hermanas de la víctima fatal finalmente, después de quince años, pudieron ponerle rostro al hombre que le había arrebatado la vida a su ser querida reavivando la llama del pedido de justicia ya que el acusado, Gustavo Almonacid, nunca tuvo una pena firme y el expediente con la apelación en su contra aún está durmiendo en la Cámara Oral.

Una vez que se conoció el pedido de justicia por la muerte de Sonia, se generó algo similar a una bola de nieve que baja por una montaña haciéndose cada vez más grande: seres queridos que perdieron la vida en siniestros viales se comunicaron con las hermanas de “Só” para acompañarlas en este momento tan duro y particular.

Uno de ellos fue Jorge Matulich, padre de Brianna, la adolescente que perdió la vida tras haber sido embestida por una camioneta en la misma autovía 17 de Octubre, unos años más tarde y apenas a pocos metros de donde ocurrió el suceso.

La publicación de La Opinión Austral no pasó desapercibida por nadie. Desde la pareja que fue la primera en asistir a Só y a su madre, hasta de madres que perdieron su hija en un choque fatal se pusieron en contacto con este diario para aportar su testimonio o apoyo para con la familia Pérez.

Jorge Matulich estuvo este domingo en el izamiento dominical, acto que se hace todos los domingos en la esquina de Kirchner y San Martín, elevando una bandera con el rostro de su hija y una oración que rezaba: “Infinitamente faltás, pero estás“.

Él fue uno de los primeros en hacerse eco del caso de Sonia e indicó: “Un fuerte abrazo y mi solidaridad para la familia de Sonia Pérez. Esto lo que demuestra es que lo que sucedió con Brianna, en años anteriores también ha sucedido con Leandro Vera (otro menor que perdió la vida en un siniestro vial, con Sonia y otras víctimas y familias que también somos víctimas y vivimos con un olor irreparable” expresó y recordó que: “en su momento yo fui indiferente a lo de Leandro o Sonia, porque no me tocó de cerca y porque no existía la era digital que existe hoy en día. A no olvidar casos como el de Sonia. A generar conciencia. La responsabilidad empieza por cada uno, el que hizo algo mal que se haga cargo de sus actos y consecuencias”

Cabe recordar que para el primer semestre de este año llegará el juicio contra Esteban González, procesado por el crimen de Brianna, quien afronta una pena que puede escalar hasta los veinte años de prisión en caso de que se mantenga la carátula en su contra