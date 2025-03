Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En junio del 2019, la ciudad de Puerto San Julián conoció un hecho que, hasta el día de hoy, hiela la sangre de la comunidad: una médica fue asesinada en su vivienda de manera brutal y, hasta el día de hoy, no hay responsables tras las rejas.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio del 2019 y, desde ese día, hay un femicida suelto que no está tras las rejas, generando un potencial riesgo contra el resto de las personas. Zulma Malvar Díaz, la única obstetra del pueblo había sido asesinada en su morada y, desde un primer momento, las averiguaciones estuvieron viciadas.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción de la localidad portuaria agotó todas las líneas de investigación con el paso del tiempo pero, hasta el día de hoy, hay incertidumbre y nadie puede ponerle el rostro al asesino de Zulma.

La tranquila localidad del interior de Santa Cruz no olvida. Las calles están repletas de murales de manifestaciones que se hicieron en el pasado y que mantienen viva la lucha por Justicia, esclarecimiento y una condena ejemplar contra el responsable.

La causa de Zulma ha dado pocos pasos pero, en la semana que pasó, la Justicia si avanzó por una causa de daños contra Alejandro Jodar, hijo de la víctima fatal del caso, por unas pintadas que hizo con un aerosol en una de las paredes de la Fiscalía.

En ese sentido, Alejandro dijo: “Nos presentamos con el doctor Mauricio Manyare, son causas armadas es evidente el descontento como el fiscal y el juez por los reclamos que venimos haciendo, ejercimos nuestro derecho para defendernos” aseveró a nuestros colegas del medio UVC Noticias, en relación a la denuncia en su contra con la que se presentó con su abogado.

“Esto no me preocupa, me preocupa más el crimen de mi mamá, ya van a ser seis años y los avances son muy pocos y muy lentos. Queremos que la causa camine, parte del Estado ya nos ha soltado la mano. Seguimos sin saber quien mató a Zulma” aseveró Alejandro restándole importancia a la causa de las pintadas centrándose en el femicidio de su madre.

Por su lado, Manyares explicó que la causa de Zulma ya suma: “más de 5000 fojas del expediente, no tenemos al responsable del hecho, seguimos buscando pruebas, contactándonos con autoridades de otras provincias que tienen más tecnología”.

Lo cierto es que, en julio de este año, se cumplirá el sexto aniversario de un brutal crimen que conmocionó a Santa Cruz y a la Argentina, primero por la brutalidad del hecho y segundo porque existe un femicida libre que podría volver a atacar en cualquier momento