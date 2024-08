En horas de la tarde del martes, una vez dada a conocer la sentencia, el presidente del tribunal, Joaquín Cabral habló con LU12 AM680 y defendió el trabajo de sana crítica racional que hizo en torno al caso de la “casa del horror”.

Para comenzar, el magistrado comenzó diciendo que “fue un fallo unánime, por demás horrible el caso tal como se ha conocido con acciones humillantes que han generado mucho sufrimiento en los menores, quizás para la comunidad la pena no sería justa, la sociedad siempre quiere la pena máxima entiendo la satisfacción social, somos jueces técnicos pero nos tenemos que atener a lo que dice la ley”.

En el mismo sentido, repasando todo lo realizado, el juez expresó que: “en este caso había una suerte de indeterminación en cuanto al tiempo y el lugar donde se realizaron las lesiones, en el fallo las lesiones no son actuales, hubo una serie de cuestionamientos por parte de una de las defensas que atacaron esta situación y había que ver determinar donde habían ocurrido esas agresiones. Se corría el riesgo de caer en una falta de jurisdicción, sin advertir esta situación de evaluarlos bajo un contexto de maltrato infantil como delito continuado con lo cual resultaba competente nuestro tribunal, caía en serio riesgo de nulidad y seguramente el sinsabor iba a ser mayor porque los incursos podrían haber sido liberados” aseveró.

En declaraciones a la Decana de la Patagonia, Cabral dijo que “se falla con seguridad jurídica con el principio de legalidad y de proporcionalidad de las penas, hay una particularidad que se sepa, en el caso de los delitos no están previstos los agravantes ni de convivencia ni de la guarda, están previsto en delitos sexuales no en las lesiones, es una falta de tipicidad” dijo crítico del Código Penal y agregó: “falta un delito que contemple a el maltrato infantil como delito independiente o como agravante como delito contra las personas, por eso es la complicación de este tipo de casos, el tribunal hizo una critica respetuosa que hizo la doctora (Marcela) Quintana cuando se le presentó esta circunstancia lo que ella creía más justo y plantear el tema de la imputación tal como lo hizo”.

“La ciencia jurídica no es una ciencia exacta, no siempre vamos a coincidir por eso están las instancias revisoras para equiparar las distintas opiniones sobre diversos temas, el problema es legislativo, no judicial, la tipicidad de las conductas es un problema legislativo” concluyó.