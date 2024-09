Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

621 días pasaron desde que se conoció la muerte evitable de un joven en Río Gallegos y el juicio contra el responsable de su fallecimiento. Este martes, desde las nueve de la mañana, la Justicia comenzará a juzgar a Jorge Vera, el ahora ex inspector de Tránsito Municipal acusado de chocar y matar a Rodrigo “Cokito” Oyarzo.

El caso de “Cokito” caló hondo en la ciudad capital. Desde aquella madrugada, su familia y sus amigos han reclamado justicia y una condena ejemplar contra el agente comunal que, al menos a 90 km/h, impactó contra el lateral izquierdo del Volkswagen que era guiado por el joven mecánico.

El suceso se registró en la madrugada del 5 de marzo del año pasado sobre la avenida antes mencionada, en el cruce hacia Mariano Moreno. “Cokito” iba con su pareja. Ellos habían salido momentos antes del taller y se dirigían a la casa de él, emplazada en el corazón del barrio Fátima. Lamentablemente, él murió en el acto cuando su auto fue impactado de lleno en el lateral izquierdo.

(FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El hecho quedó grabado en la retina de los vecinos que presenciaron el brutal incidente. Muchos de ellos darán su testimonio en el debate de valoración de pruebas que comenzará este martes en la calle Malaspina al 40. En aquella fatídica madrugada, algunos transeúntes llegaron a filmar cómo habían quedado los vehículos involucrados y al mismo Vera, que estaba en un evidente estado de shock mirando a la nada tras el lamentable episodio.

El juicio comenzará cerca de la hora prevista. Tal como lo adelantó La Opinión Austral de manera exclusiva, el tribunal estará conformado por Jorge Yance, María Alejandra Vila y Marcelo Bersanelli, este último como subrogante, debido al pedido de licencia al que accedió Joaquín Cabral.

La fiscal será Verónica Zuvic. Se presume que Andrea Pérez estará como jefa de despacho. Los abogados que velarán por los derechos y garantías de la familia de “Cokito” serán Matías Solano y Karen Cader; mientras que el abogado defensor será Jesús María Moroso.

“Va a ser un juicio bastante largo, nosotros reservamos mínimo tres jornadas“, indicó una fuente de la Cámara Oral sobre la agenda y el itinerario para esta semana. Habrá una larga lista de testigos. A los 43 que ya estaban notificados hasta la semana pasada, se sumaron 6 más en las últimas horas.

En ese sentido, fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral pronosticaron que, además de la posible declaración de Vera sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, su arrepentimiento y, tal como adelantó su abogado, un perdón a la familia; los testimonios de los testigos serán divididos en oculares, de concepto y técnicos.

Como se mencionó anteriormente, los vecinos que vieron el siniestro o los momentos previos tendrán su oportunidad para decir al tribunal lo que observaron y responder preguntas de las partes. También serán escuchados otros inspectores que trabajaron aquella fatídica madrugada, así como peritos oficiales y de parte. “Va a ser un juicio más técnico por el tema de las pericias“, indicó una fuente con acceso al expediente.

En la previa, LU12 AM680 habló con los abogados involucrados en el debate. Primero fue el turno de Matías Solano, quien comentó que tanto él como su colega y la familia de “Cokito” están con “mucha ansiedad y expectativa para que este proceso se lleve adelante de la mejor manera con una condena justa. Estamos expectantes y preparándonos para este juicio, que es un homicidio simple con dolo eventual. No es un homicidio común y corriente, sino que tiene particularidades que hacen que no haya otra persona involucrada más que el que guiaba la camioneta.”

En el mismo sentido, el abogado indicó que “las pericias demostraron que, como mínimo, iba cerca de los 90 km/h previo al impacto, pero entendemos que la velocidad era mayor en los metros anteriores“, explicó sobre la velocidad a la que iba el vehículo oficial antes de impactar contra el auto de “Cokito”, esto comprobado por las pericias cinemáticas que se hicieron las huellas de las frenadas, de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos probatorio.

Solano fue muy crítico con la actitud que tuvo Vera aquella jornada. “Ellos no están autorizados a hacer ninguna persecución. No se trató de una persecución en sí, pero no es legal andar a esa velocidad en una avenida tan transitada. Hubo una clara intención de romper las reglas de tránsito; todo lo que no tenía que hacer, lo hizo“, cargó duramente contra el ahora ex inspector comunal.

El querellante comentó que “por ahora podrían ser dos o tres días de juicio o incluso más. Respecto de la pena, es algo que veremos cuando se desarrolle el juicio, pero en principio pediremos la máxima o una cercana”, remarcó, entendiendo que el encuadre legal le permite pedir entre ocho años como mínimo y veinticinco como máximo. Por último, reflexionó: “Pasó lo peor que podía pasar, que es la pérdida de una persona. Lamentablemente, es algo que sigue ocurriendo en casos similares en nuestra ciudad.”

El acusado tras la indagatoria en marzo del año pasado. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Jesús María Moroso es el abogado defensor de Vera. En su momento, Moroso formó parte de la Policía de Santa Cruz, incluso llegó a la jerarquía de comisario y fue jefe de la Comisaría Sexta. Ahora, alejado de la fuerza, litiga de forma privada y también fue entrevistado por la Decana de la Patagonia.

“Mi cliente se encuentra afectado por el resultado del incidente que, como se sabe, tuvo un desenlace luctuoso. Él quiere expresar su arrepentimiento”, comenzó diciendo sobre cómo se encuentra Vera tras las rejas.

“Él es el único detenido por el caso. En el derecho penal, la responsabilidad es individual y quien tenía el dominio del vehículo es el que responde por lo sucedido en esa situación, no así sus compañeros”, explicó el abogado sobre los alcances de la ley en relación a incidentes viales.

Moroso explicó como fueron las circunstancias previas al incidente que terminó con la vida de Cokito y como habría sido la mecánica del siniestro: “la persecución fue desestimada desde un primero momento. En su momento se instaló eso pero eso está lejos de la verdad. En realidad mi cliente estaba iba con premura para asistir a sus compañeros que estaban en una posición lejana ya que necesitaban un alcoholímetro y fue en ese momento en el que ocurrió el incidente”

“Los testigos que hay en el expediente son para todos, tienen obligación de decir verdad, son testimonios que ya estaban, no hemos pedido ninguno ajeno, muchos son quienes vieron o presenciaron la mecánica del hecho” indicó el abogado y remarcó que, para él, la carátula que correspondería para el caso tendría que ser otra: “la carátula que colocaron de homicidio con dolo eventual de difícil probanza, si el tribunal entendiera que hubo o existió este dolo eventual es diferente, las características de este hecho no encuadran en este tipo pena” opinó el letrado.

El estado en el que quedaron los vehículos tras el choque. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Lo cierto es que, luego de más de un año y ocho meses, incontables manifestaciones y pedidos de justicia, este martes comenzará a haber más luz respecto de las circunstancias en las que un mecánico perdió la vida tras haber sido embestido por un agente de Tránsito Municipal.