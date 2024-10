Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado defensor de Vera, Jesús María Moroso habló con LU12 AM680 y contó sus primeras percepciones tras conocer la sentencia. “En la etapa de instrucción cuestionamos el cambio de calificación, se hizo sobre la misma plataforma fáctica y jurídica para indagar a Jorge Vera para que sea un homicidio imprudente, se usaron antecedentes que no tienen nada que ver con este caso” comenzó diciendo.

“Nosotros siempre mantuvimos la misma postura. Existe el principio de legalidad que dice que todas las personas que son juzgadas deben serlo por una ley previa, podemos estar de acuerdo o no con la sentencia o no, pero es ajustada a derecho” remarcó Moroso sobre las primeras sensaciones.

“Estamos haciendo un análisis de la carátula, con el mínimo de la pena prevista, en relación a dos hechos antecedentes que fueron de tres años y tenían agravantes. Nosotros pedíamos tres y nos dieron cinco, el dilema es determinar porqué el cinco, si teníamos una calificación de tres a seis, con cinco nos fuimos casi el máximo del homicidio imprudente” explicó su postura.

“Él reconoce haber inobservado el semáforo, hay un infracción en el deber de cuidado, donde está el quid de la cuestión en la intención o no de matar o no. No hubo pruebas objetivas que den un indicador a un dolo eventual, los delitos imprudentes carecen de la intención. Esta es una carga que, para mi, más allá del resultado del juicio llevará hasta el día que se muera”