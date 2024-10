Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación y la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) volvieron a sentarse este miércoles en la mesa de negociación salarial, aunque sin mayores avances.

Entre los reclamos del gremio mayoritario docente, solicitaron: “el 65% de recomposición salarial, en un solo tramo hasta la próxima reunión de paritarias”; “la restitución del Incentivo Docente”; rechazaron “el impuesto a las ganancias, ya que el salario docente no debe ser considerado ganancia, y que gestione ante quien corresponda el aumento del mínimo no imponible”; solicitaron además que “el ejecutivo gestione Plan de viviendas para los docentes, ya que actualmente existe una falta de infraestructura habitacional, lo que implica que más del 50% del salario sea destinado a un alquiler”; “se retrotraigan la aplicación del nuevo Vademecum, siendo parte de derechos adquiridos y no deben ser eliminados, ya que por el contrario los derechos deben incrementarse”; entre otros.

En el acta paritaria a la que tuvo acceso La Opinión Austral, Educación informó que “dentro de los objetivos planteados por este gobierno, se logró acordar en la paritaria docente, hasta el mes de septiembre un 117,11% anual, siendo la inflación proyectada al mismo mes, según fuentes del Banco Central de la República Argentina (REM septiembre 2024) de IPC Patagonia 105,14% y 101,55% IPC general”.

Por lo que, según señalaron, “hemos alcanzado ya durante el mes de septiembre del 2024 el objetivo de comenzar el mencionado proceso de recuperación planteado para todo al año, quedando en el mencionado mes prácticamente 12 puntos porcentuales por encima de las variaciones de precios estimadas por el sector público y privado en zona de Patagonia, y cerca de 16 puntos por encima de la estimación IPC general a nivel país, habiendo dado previsibilidad y recuperación a los trabajadores de la Administración Pública Provincial”.

En consecuencia, indicaron que, luego de “escuchar los reclamos de los sindicatos y a fin de poder evaluar los mismos, y aguardando tener los índices que publica en INDEC, solicitamos un cuarto intermedio”, con fecha y lugar a confirmar para el próximo encuentro.

Según está previsto, el gobierno de Javier Milei, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este jueves por la tarde la inflación de septiembre.