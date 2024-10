Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la continuidad de la Mesa de Hidrógeno que se realizó la semana pasada, el Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz organizó una capacitación “Hidrógeno y Power – to – X Renovable“, de la que participaron funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales, representantes de municipios y de empresas del Estado. Dicha formación se realiza junto con International PtX Hub, el Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de la República Federal de Alemania, IKI – International Climate Initiative y GIZ – Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. La actividad tuvo la apertura del titular de la cartera de Energía y Minería, Jaime Álvarez, quien remarcó que esta capacitación “nos ayudará a entender la cadena de producción del hidrógeno y cómo Santa Cruz tiene que empezar a prepararse con los insumos, la mano de obra, con el personal técnico y profesional“.

Durante la apertura, el ministro Jaime Álvarez destacó la presencia de los capacitadores y de cada uno de los organizadores de esta actividad, como activos promotores de la producción del hidrógeno en Patagonia y en nuestra provincia, recordando luego la realización del Foro de Hidrógeno el pasado 30 de agosto en El Calafate, como así también la primera reunión de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz. “Creemos firmemente que el hidrógeno es el combustible del futuro“, dijo y señaló: “Recién hay torres de medición que se están instalando para medir los vientos, contratos de usufructo con propietarios de establecimientos, desarrolladores que están trabajando en los proyectos para la provincia, con lo cual si bien palpamos una realidad inmediata en lo comercial, creemos que la producción del hidrógeno en el mediano plazo, a través del amoníaco o el metanol, va a ser el vector para su puesta en producción“.

Griselda Lambertini, magíster en Energía de la UBA, dio la capacitación.

La capacitación, que se desarrolló en el SUM de la secretaría de Turismo, se refirió al hidrógeno renovable y a sus derivados. Griselda Lambertini, quien es magíster en Energía de la Universidad de Buenos Aires del CEARE, afirmó: “Esta provincia tiene los mejores vientos en cuanto a factor de carga en el mundo les diría y a partir de eso es que se produce lo que llamamos hidrógeno renovable, es un combustible que vamos a usar en los próximos años para poder tomar acciones de reducir los gases de efecto invernadero y así ser más amigables con el clima y cumplir los objetivos del Acuerdo de París“.

Lambertini agregó: “Ya sabemos que Argentina es muy rica en fuentes energéticas, tenemos hidrocarburos, tenemos vientos, tenemos al norte sol, en el medio del país biomasa, pero esta oportunidad es sobre todo una industrialización. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno no es una industria extractiva“, ya que “el hidrógeno se obtiene a través de un proceso industrial, en este caso hay muchas formas de obtenerlo, pero se separa la molécula del agua con un lado, el H2, que es el hidrógeno y por el otro lado el oxígeno y esa molécula de hidrógeno tiene una particularidad, la podés quemar, combustionar y no emite los gases de efecto invernadero, después la juntás con otros químicos para hacer los llamados combustibles sintéticos y eso es lo que van a venir a buscar del mercado global, llámese países europeos, Japón, Corea, todos los países que no tienen suficientes superficies o no tienen una intensidad de recursos renovables como tenemos nosotros para hacer la gran cantidad de parques solares o parques eólicos que se requieren para producir esta cadena de valor. Si bien falta para la madurez de ese mercado, queremos prepararnos y Santa Cruz va a ser líder en esto por sus vientos y puertos“.

En ese marco, afirmó: “Necesitamos a los compradores, porque si no hay alguien que paga al final de la cadena de valor, no generamos las fuentes de trabajo, ni de producción que estamos proyectando, necesitamos de esos compradores que vienen del mercado internacional”, afirmó. Por último, Griselda Lamberti recalcó la bienvenida a esta nueva industria, “ojalá Santa Cruz tenga un lugar importante no sólo en Argentina, sino en el mundo. Es el puntapié inicial. Nos estamos preparando“.