Los gremios docentes siguen discutiendo con el Poder Ejecutivo Provincial la pauta salarial de este 2024, año que trajo aparejado una fuerte inflación que hace que las partes deban ir debatiendo sobre la marcha, casi de manera bimestral, el salario de los maestros y maestras de la provincia.

Luego de algunas ideas y vueltas, que en el medio llegaron hasta medidas de fuerza de la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), y una conciliación obligatoria de parte del ministerio de Trabajo de la provincia, las partes finalmente llegaron a un acuerdo, con la posibilidad de volver a reunirse el 19 de junio para ver cómo se sigue de allí en adelante.

Sobre estos temas habló este martes el secretario general de la ADOSAC provincial, Javier Fernández. Entrevistado en Radio Al Sur, afirmó que el Congreso Provincial decidió aceptar una de las propuestas elevadas por la provincia. En ese término, indicó que “lo importantes es que se termina de subsanar esa diferencia que significó la implementación de la jornada extendida“, mencionó al tiempo que dijo que, también por pedido del sindicato, los salarios de quienes tenían esa jornada, aún con el retiro de los fondos nacionales, quedó sostenido en el tiempo.

“Entendíamos que sacarlo era un retroceso, ya demasiado era que nos habían sacado el Fondo de Incentivo Docente“, sostuvo. El gremialista afirmó que esto fue bien entendido y consideró un acierto para no seguir perdiendo salario. “Pero ¿Qué paso? Esos compañeros de primaria estaban muy por encima del resto, que si bien siempre hay diferencias que son mínimas entre los niveles, pero más aún se había generado con esto”, subrayó.

Javier Fernández manifestó que con ese objetivo se fue a cada paritaria, diciendo que era necesario recuperar el salario de quienes habían quedado abajo. “Me refiero a los compañeros de nivel inicial, secundaria, de las escuelas públicas de gestión privada, de las escuelas de jornada completa que en Río Gallegos hay dos”, es decir, “todo el resto que no tenía jornada extendida“.

En ese sentido, adelantó que la propuesta que fue aceptada “incluye igualar ese nivel salarial y eso implica un 16,37%, es decir, que el día 21 (de mayo), esos compañeros que no cobraban la jornada extendida, en una complementaria, van a cobrar esa diferencia“. Pero, además, comentó que, una vez cobrado este porcentaje, “hay que adicionarle un 5% más con el salario de mayo que se cobra dentro de 15 o 20 días”.

“Sabemos y somos conscientes que todavía no llegamos al objetivo macro que es llegar al costo de la canasta básica patagónica para el recién ingresante, y es por eso que decimos que es un aumento parcial porque vamos decididos en búsqueda de eso”, manifestó Fernández. Entre otras cosas, aclaró que los que ya poseían ese monto de jornada extendida, no están contemplados en esta complementaria que se abonará el 21 de mayo. Los que no lo estaban cobrando son alrededor de 10 mil docentes, ahora igualarán a los de jornada extendida. Mientras que el 5% es para todos.