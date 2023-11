Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El modelo de gobierno propuesto por el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas” energéticas, afirmó este martes la secretaria de Energía, Flavia Royon.

“La propuesta de Milei plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas, pues, el Estado no sólo cumple la función de la redistribución del ingreso, sino que también fija políticas públicas en materia energética“, puntualizó a radio Delta. Contempló que “el modelo de energía que plantea Sergio Massa no es sólo para el que la puede pagar“, tras lo cual recalcó que “la energía es un derecho y por eso acompañamos al que no puede acceder“. “El Estado no solo es importante, sino que debe estar presente, planificando políticas que nos ayuden a desarrollar nuestro país y que sean inclusivas para todas las regiones“, consideró.

“En materia energética nosotros tenemos subsidios a la luz, a la energía eléctrica y al gas. Depende que lugar del país toque, pero una tarifa de Gas del Sur puede pasar de 2.500 pesos a 12.000 pesos. En materia de luz puede pasar de 2.500 pesos a 11.000. Esta comparativa es en aquellos que hoy están recibiendo subsidio pleno de la energía contra los que no tendrían“.

Recordó que durante su gestión hicieron “la segmentación, se bajaron los subsidios pero no con una motosierra sino de manera quirúrgica“. “La quita de subsidios se hizo con un camino razonable, se retiraron los subsidios a los sectores que pueden pagar el impuesto completo. Asistir a los más humildes es una mirada de política y de país, algo que Sergio Massa remarca en su campaña. El Estado debe acompañar a quien lo necesita“, afirmó.

Respecto de nuestra provincia es importante aclarar que La Opinión Austral consultó a autoridades de la empresa Servicios Públicos S.E. para constatar estas cifras dadas por Royon con las tarifas que se pagan actualmente en Santa Cruz y cuánto se pagaría sin subsidios. Efectivamente, el esquema quedaría de la siguiente manera para la familia promedio de consumo promedio:

Luz $ 4.222,34 $ 12.667,02

Agua $ 2.533,40 $ 7.600,20

Consultado por este medio, el integrante del directorio de Servicios Públicos S.E, Nicolás Michudis, explicó el concepto por el cual se aplica subsidios a las tarifas de energía. Al respecto, comentó que para entender el costo de la tarifa eléctrica se compone de tres conceptos básicos: la generación de energía, el transporte de esa energía y la distribución de esa energía. “La suma de esos tres concetos tiene un valor y ese precio es el que se podría trasladar directamente a los usuarios, que es lo que propone Milei”, es decir, “sumar cuánto sale generarla, transportarla y distribuirla”, o bien “puede el Estado intervenir para hacerse cargo o cubrir parte de esos costos“, mencionó.

El funcionario indicó -más adelante- que actualmente el Estado nacional subsidia la generación de energía, es decir, cuando Servicios Públicos compra la energía al mercado eléctrico lo hace a un precio más bajo” luego, la misma empresa, “también subsidia la distribución de la energía al usuario con, por ejemplo, obras para que se tenga mejor calidad de distribución y a un precio más bajo“.

Pero Michudis también explicó qué pasa cuando se sacan los subsidios y se pone la tarifa plena: “Un usuario que ocupa 10 mil pesos de su renta entre energía, agua y gas, pasa a pagar 30 mil pesos” lo que “por un lado hace que tengas mayor dificultad al acceso de estos servicios que son esenciales” y segundo, “ocupan un lugar muy preponderante en el salario, con lo cual, tenes que dejar un porcentaje alto de tu rentabilidad a ese pago, generando menor consumo, lo que perjudica la economía porque no se dinamiza, ya que ese dinero que podría usar para ampliar su casa, lo tiene que utilizar en pagar los servicios”, subrayó.