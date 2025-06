Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 2024 el concejal de El Chaltén, Ignacio Moreno Hueyo, había sido denunciado por violencia verbal y malos tratos por su exsecretaria en el Concejo Deliberante, motivo por el que se inició una causa que lleva adelante el juzgado con sede en El Calafate, que aún está pendiente de resolución. Poco después de la denuncia, sus pares votaron la suspensión “preventiva” del concejal hasta que la justicia civil resuelva sobre la denuncia. Pero la noticia por estas horas es que, paralela a la investigación, el Juez Alberto Ludueña declaró inconstitucional la suspensión preventiva.

Sobre este tema habló este jueves Ignacio Moreno Hueyo con LU12 AM680, donde recordó que la denuncia en su contra se radica en un Juzgado Laboral y Civil de El Calafate, pero que sobre su persona “no pesan ni perimetrales, ni mucho menos procesamientos ni demás, es decir, es una mera denuncia”. De eso, “el Concejo Deliberante, principalmente desde la presidencia del Concejo Deliberante, se tomó esa denuncia totalmente al aire, sin ningún tipo de justificativo ni prueba y se procedió a suspenderme preventivamente”.

El Concejo Deliberante de El Chaltén con graves diferencias entre los ediles.

Al respecto, afirmó: “Yo soy un concejal electo, un funcionario electo, soy un representante de la voluntad popular, y ellos así nomás, silenciándome, me suspendieron injustificadamente, con un proceso totalmente ilegal”. En ese sentido, sostuvo que inmediatamente ocurrida la suspensión “les advertí que lo que estaban haciendo es cometiendo un grave error constitucional”.

Sin embargo, aseguró: “No les apareció en ese momento, ellos se sintieron que tenían la mayoría y que lo podían hacer, así siempre pensó esta gente en la provincia de Santa Cruz, tenemos la mayoría, hacemos lo que queremos, avanzamos sobre los derechos individuales, sobre las representaciones y lo que sea, y así lo hicieron. Se los advertí; me suspendieron igual y ahí obviamente yo tuve que hacer un amparo protegiendo no solamente mis derechos individuales, sino también los derechos de mis representados”.

Asimismo, señaló: “Una vez que la primera instancia falló a mi favor diciendo que era inconstitucional y que me tienen que pagar las costas, con la plata de todos los contribuyentes fueron vergonzosamente hacia la hacia la apelación” y añadió: “Vergonzosamente porque el fallo en primera instancia fue absolutamente categórico; no es que había medias tintas. Solamente gente que no tiene ningún conocimiento básico de educación cívica puede llegar a hacer algo como lo que hicieron estas personas; todo gracias al asesoramiento totalmente errado, trasnochado sino alucinado del representante legal del Concejo Deliberante, que es un tipo que a todas a todas luces es un improvisado”.

Elizabeth Romanelli, concejala (UxP) y presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén.

En ese sentido, remarcó que no tiene problemas personales con nadie, aunque manifestó: “Lo que sí estoy haciendo es cumpliendo con mi deber como concejal; he denunciado por hechos de corrupción al municipio por haber emitido avances apócrifos en la obra de las 22 viviendas” y remarcó: “Es una denuncia penal que está en Juzgado de Calafate, y que es la primera denuncia de corrupción en la historia de la provincia de Santa Cruz que pasa la instrucción; imagínense el volumen, el caudal del material probatorio para que eso suceda. Entonces, eso es algo que no les gustó”.

Incluso, sostuvo que las concejales Elizabeth Romanelli y Estefanía Leyes, “son gente que salieron a convocar el voto opositor y después vergonzosamente transfugaron hacia el oficialismo” y denunció: “Han sido durante todo el 2024 y lo que viene del 2025, cómplices del Poder Ejecutivo”. Para el edil, “se han se han portado de una forma casi de encubrimiento con el Ejecutivo, no solo con lo de las 22 viviendas, que no me dejaron entrar a inspeccionar el avance de la obra ni demás, sino que pedí informes que han sido rechazados y siempre en la intención de encubrir al Poder Ejecutivo” y “obviamente la gente se va dando cuenta de eso y entonces ellos me quisieron borrar del mapa, fue una cacería política”.