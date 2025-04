Dónde voto en Santa Cruz para las Elecciones 2025: se cierra el plazo para actualizar el DNI y estar en el padrón electoral El sábado 19 de abril vence el plazo para modificar datos en el padrón electoral. Si cambiaste tu domicilio o cumpliste 14 años, actualizá tu DNI a tiempo para saber donde votar en las elecciones. Dónde hacerlo en Santa Cruz.

Este sábado 19 de abril es el último día para realizar cambios en el padrón electoral de cara a las Elecciones Nacionales 2025. Hasta esa fecha, los ciudadanos pueden incorporar novedades registrales, como cambios de domicilio, actualizaciones por mayoría de edad o registros de residencia en el exterior.

Es un paso clave: si no actualizás tu información, podrías no aparecer en el padrón definitivo y no vas a poder votar en octubre.

Actualizá tu DNI: dónde y cómo hacer el trámite

Si cambiaste de domicilio, vas a votar por primera vez o cumpliste los 14 años, es obligatorio renovar tu DNI. También deben actualizar sus datos quienes residen en el exterior.

La gestión puede realizarse de dos maneras:

En el Centro de Documentación Renaper más cercano , con turno previo a través de la app o sitio de Mi Argentina .

En el Registro Civil de tu localidad , donde también podés solicitar un turno presencial.

Cambia los datos de tu DNI de manera online y rápida: Registro civil de Santa Cruz

Sacar nuevo DNI por cambio de datos personales

En los Centro Integrador Comunitario (CIC) también hacen los trámites de cambio de DNI

Por qué es importante revisar tus datos en el padrón electoral

Una vez cerrado el padrón provisorio, solo se podrán hacer reclamos limitados durante su publicación. Por eso, es fundamental que cada ciudadano verifique que sus datos estén actualizados. El padrón final será la base oficial para organizar las mesas de votación y definir dónde cada persona deberá emitir su sufragio.

El padrón provisorio se publicará el martes 29 de abril, y los reclamos podrán realizarse dentro de los 15 días posteriores.

Dónde voto en las elecciones en Santa Cruz 2025: donde queda el Registro Civil

Río Gallegos: calle Mariano Moreno N°123