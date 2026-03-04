Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz ratificó la Primera Adenda al Acta de Compromiso UNIRSE II firmada con la empresa Cerro Vanguardia, mediante el Decreto 205/26 publicado esta semana en el Boletín Oficial. El acuerdo establece un aporte voluntario superior a los $7.000 millones destinado al Fondo Unirse, correspondiente al año pasado.

El documento lleva la firma del gobernador Claudio Vidal y del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y formaliza lo suscripto el 12 de febrero de 2026 en Río Gallegos entre la Provincia y los representantes de la compañía minera, Roberto Moreno, Jefe de Finanzas, y Gonzalo Loyola, Gerente de Recursos Humanos.

El decreto que ratificó la adenda con las firmas del gobernador Claudio Vidal y el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez.

La adenda fija el esquema de contribuciones voluntarias que la operadora minera deberá terminar de transferir en los próximos días en el marco de su política de responsabilidad social empresaria. Según el texto oficial, las partes acordaron un pago de $336.674.611,80 correspondiente al período de enero 2025, suma que la empresa ya abonó el 13 de febrero de 2025.

Y también un monto único, total y definitivo de $7.046.920.192,49 por el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2025. Este último importe deberá acreditarse dentro de los diez días desde la entrada en vigencia de la adenda, que se activa tras su ratificación por decreto provincial. De acuerdo a los plazos administrativos vigentes, la transferencia debe concretarse antes del viernes 13 de marzo.

Cerro Vanguardia es una mina de oro y plata operando desde 1998 en Santa Cruz, Argentina (150 km al NO de Puerto San Julián), controlada mayormente por AngloGold Ashanti (92.5%) y Fomicruz (7.5%).

El acuerdo, al que accedió La Opinión Austral, modifica la cláusula primera y octava del Acta UNIRSE II e incorpora una nueva cláusula décimo primera, que regula los efectos ante eventuales cambios en regalías o cargas impositivas provinciales.

Qué es el Fondo Unirse

El Fondo Unirse constituye un fideicomiso de inversión social y desarrollo productivo creado en abril de 2016 durante el primer mandato de Alicia Kirchner. El gobierno provincial impulsó la herramienta ante la paralización de la obra pública nacional y buscó una fuente alternativa de financiamiento mediante convenios con empresas mineras.

El esquema se financia a través de aportes voluntarios calculados sobre un porcentaje de las ventas brutas de metales que realizan las compañías que operan en territorio santacruceño.

En 2025, las mineras radicadas en la provincia vendieron al exterior metales de Santa Cruz por USD 2.383 millones. Representan el 39,5% de los minerales del país comercializados ese año. Para la provincia fue un crecimiento interanual de 33,2% respecto al mismo periodo de 2024, según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, publicado en enero, consultado por La Opinión Austral.

La producción santacruceña se enfoca casi exclusivamente en metales. El oro lideró las ventas con el 77,3% del total, seguido por la plata con un 22,3%.

La Ley Nacional de Inversiones Mineras fija un tope del 3% para regalías provinciales, por lo que el mecanismo permitió incrementar recursos sin modificar formalmente ese límite.

En su origen, firmaron actas compromiso Cerro Vanguardia, Minera Santa Cruz y Oro Plata. Con el tiempo, el esquema incorporó a operadoras petroleras.

El objetivo central del fideicomiso apunta a financiar obras de infraestructura, equipamiento sanitario, programas educativos y proyectos de desarrollo económico. El Ejecutivo provincial centraliza la administración de los recursos.

Saldo, intereses y destino de los recursos

Durante el último semestre informado, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, el Fondo Unirse generó intereses por $2.182 millones mediante colocaciones a plazo fijo, según publicó en exclusiva L Opinión Austral en un informe a mediados del 2025.

Al cierre de febrero de 2025, el saldo disponible en las cuentas del fideicomiso alcanzó los $18.269 millones, equivalente a aproximadamente 16,85 millones de dólares.

En 2024, el Gobierno provincial destinó parte de esos fondos a la compra de 40 camionetas Toyota Hilux 4×4 para el Ministerio de Seguridad, que distribuyó en comisarías de Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate y otras localidades.

El fideicomiso también financió la construcción de 120 viviendas en el barrio San Benito de Río Gallegos. Además, asignó $270 millones a la Asociación Ángeles Especiales para garantizar servicios de rehabilitación y destinó $173 millones para cubrir gastos de delegaciones deportivas en los Juegos Epade y de integración patagónica.

Cláusula ante cambios impositivos

La Primera Adenda UNIRSE II extiende la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2025. También establece que cualquiera de las partes puede rescindirlo de manera unilateral antes de esa fecha, sin obligación de abonar sumas adicionales posteriores a la rescisión.

Si bien la cláusula décimo primera incorpora un punto para que si la Provincia incrementa regalías mineras o modifica impuestos, tasas o contribuciones que afecten a la empresa, Cerro Vanguardia dejará automáticamente de abonar la contribución voluntaria prevista en el acta, la cuestión quedará abstracta en menos de 10 días, cuando se liquide el monto total.

Con esta nueva adenda, el Gobierno provincial asegura antes de mediados de marzo, un ingreso superior a los $7.000 millones.

En enero de 2026 las exportaciones mineras alcanzaron los USD 400 millones, incrementándose en un 169,6% respecto a enero de 2025, siendo el nivel más alto de Santa Cruz para este mes de que se tenga registro. Se augura otro buen año para la minería, producto de la subida del precio del oro.

Leé más notas de Juan Suarez