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Con la presencia de dirigentes nacionales y referentes del espacio libertario, se realizó este viernes al mediodía una conferencia de prensa en el Hotel Patagonia como antesala del Foro Austral de la Libertad, un encuentro que tendrá como eje el debate de ideas, las reformas estructurales y la denominada “batalla cultural”.

La actividad contó con la participación del diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán; el pastor y licenciado en Teología, Gabriel Ballerini; el senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto; el presidente y socio fundador de AR&P Advisors S.A., Rubén Argomil; y la diputada nacional por Buenos Aires, Juliana Santillán Juárez Brahim.

Durante la conferencia se abordaron temas vinculados al rumbo económico del país, la situación de Santa Cruz, la generación de empleo privado, la inversión, el rol del Estado, el debate político y las diferencias con sectores opositores.

El foro fue presentado como un espacio abierto para discutir ideas y no solamente como una actividad partidaria, con paneles vinculados a “Las reformas para una Argentina potencia”, “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias” y “La batalla cultural: la defensa de las ideas de la libertad”.

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, presentó los objetivos del Foro Austral de la Libertad y habló sobre la matriz económica provincial. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Guzmán: “Queremos darle espacio a una batalla cultural desde el debate de ideas”

El primero en tomar la palabra fue Jairo Guzmán, quien destacó la llegada de dirigentes nacionales a la capital santacruceña y valoró la realización del encuentro en una provincia ubicada en el extremo sur del país.

“Para nosotros es todo un acontecimiento acá en la ciudad de Río Gallegos. Muy contento también del acompañamiento de cada una de las personas que hoy están al lado mío y de todo el grupo de dirigentes que decidió acompañar este evento hasta una ciudad tan austral”, expresó.

El diputado sostuvo que la llegada de referentes nacionales representa una señal importante para Santa Cruz.

“Sabemos que no estamos acostumbrados a ser visitados muchas veces, así que estamos agradecidos a cada uno de ellos y esperando que esto sea el puntapié inicial a una batalla cultural que venimos dando hace rato desde diferentes lugares”, afirmó.

Consultado sobre la situación provincial, Guzmán explicó que el objetivo del foro no es plantear una discusión electoral, sino abrir un espacio de debate.

“Independientemente de la parte política, acá tenemos dirigentes de envergadura nacional, pero es más que nada un foro de debate de ideas. Queremos darle espacio a una batalla cultural donde participen personas independientemente de la ideología”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la convocatoria fue abierta:

“La invitación al foro fue a todo público. Lo difundimos ampliamente porque la intención no es llevarlo solamente a lo político. Si lo hacemos político, mucha gente por sesgo ideológico quizás no quiera participar. La idea es abrir estos espacios de debate”.

La matriz económica de Santa Cruz, el eje del planteo libertario

Uno de los principales temas de la conferencia fue la situación económica santacruceña. Guzmán sostuvo que la provincia necesita modificar su estructura productiva.

“Creo que es muy interesante la pregunta sobre la matriz económica. Santa Cruz vive principalmente de los recursos que exporta y necesitamos incentivar la inversión privada para poder tener disponibilidad de recursos”, explicó.

El legislador afirmó que el desarrollo provincial requiere generar condiciones para que nuevas empresas puedan instalarse.

“Podés estar sentado sobre una mina de oro y si no tenés con qué sacar el oro, estamos en la misma. Santa Cruz necesita incentivar al sector privado”, expresó.

Además, apuntó contra la falta de articulación entre las políticas nacionales y provinciales.

“Las leyes que aprobamos en el Congreso Nacional tienen que tener un efecto real en la vida de los santacruceños. No alcanza solamente con aprobarlas, tiene que existir una decisión política en cada provincia para acompañar y dar seguridad jurídica”, manifestó.

Guzmán cuestionó el endeudamiento provincial

Durante la ronda de preguntas, el diputado nacional fue consultado sobre el posible endeudamiento de Santa Cruz por 600 millones de dólares.

Guzmán expresó su rechazo a la medida y diferenció entre endeudamiento productivo y deuda para financiar gastos.

“Uno que conoce el sector privado sabe que la deuda no siempre es mala, depende para qué la pidas. Para hacer obra pública es el peor error que puede cometer un gobierno si no cambia la matriz económica”, sostuvo.

Y agregó:

“Santa Cruz necesita conseguir ingresos, no maquillar una realidad para llegar a las elecciones”.

Santillán: “Las ideas de la libertad se transmiten en todos los terrenos”

La diputada nacional por Buenos Aires, Juliana Santillán Juárez Brahim, defendió la presencia territorial de La Libertad Avanza. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La diputada nacional Juliana Santillán Juárez Brahim defendió la presencia territorial del espacio libertario y respondió a las críticas surgidas por la llegada de dirigentes nacionales a Santa Cruz.

“Nosotros estamos con un compromiso con la presencialidad. Las ideas de la libertad se transmiten todo el tiempo, en todo lugar y en todos los terrenos”, afirmó.

La legisladora sostuvo que el objetivo es acompañar a quienes buscan una alternativa política.

“Estamos en un año preelectoral, pero pensamos en un lugar de presencia ante los santacruceños que quieren algo distinto y alineado al Gobierno Nacional”, indicó.

También destacó el crecimiento político de La Libertad Avanza:

“Nos decían que no podíamos llegar, que éramos pocos, y logramos colocar un presidente de la Nación. Y así como hicimos eso, somos capaces de hacer todo”.

La inflación, el caso Adorni y la defensa del Gobierno Nacional

Durante la conferencia, Santillán fue consultada sobre las declaraciones del presidente Javier Milei respecto a la situación judicial del vocero presidencial Manuel Adorni.

La diputada sostuvo que el Gobierno Nacional espera que sea la Justicia quien determine responsabilidades.

“La culpabilidad de una persona la determina la Justicia. Ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo son un tribunal de enjuiciamiento”, afirmó.

Además, planteó que el debate público está condicionado por la discusión económica.

“Si los números de inflación no fueran los que son hoy, el tema Adorni sería un tema de segundo orden. Como no pueden hablar de que la inflación sube, hablan de cualquier otro tema”, señaló.

“Santa Cruz no consume porque no hay trabajo”

Al referirse a la situación económica provincial, Santillán cuestionó el modelo laboral de Santa Cruz.

“Santa Cruz es una provincia gobernada hace muchísimos años por el mismo espacio político. No se consume porque no hay trabajo. Gran parte del empleo es empleo público”, sostuvo.

Según la diputada, la solución pasa por incentivar la actividad privada.

“El empresario es quien genera riqueza. El Estado administra esa riqueza, pero no es el Estado quien tiene que generarla”, expresó.

Pagotto pidió diálogo entre sectores políticos

El senador nacional Juan Carlos Pagotto puso el foco en la necesidad de recuperar el diálogo político.

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, destacó la importancia del diálogo y el respeto en el debate político. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Este es un espacio donde se trata de discutir ideas. Para eso son estos acontecimientos: con objetividad y respeto”, afirmó.

En respuesta a las críticas de sectores que rechazaron la presencia de referentes libertarios, señaló:

“Cuando los argentinos aprendamos que el ladrido no nos sirve, sino que tenemos que dialogar entre nosotros, vamos a estar mejor”.

Pagotto remarcó que las diferencias no deben impedir la discusión:

“Nadie dice que tenemos que pensar igual, pero tenemos que respetarnos”.

Ballerini: “Argentina vive un cambio de paradigma”

Gabriel Ballerini destacó la convocatoria y afirmó que el país atraviesa una etapa de transformación política.

“Celebro la convocatoria del diputado Jairo al traer referentes nacionales a Santa Cruz. Argentina está viviendo un cambio de paradigma”, expresó.

El pastor y licenciado en Teología, Gabriel Ballerini, valoró la convocatoria y habló de un cambio de paradigma político y cultural. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El pastor sostuvo que el Foro Austral de la Libertad busca instalar una discusión sobre modelos de desarrollo.

“Hay una discusión sobre las ideas que pueden llevar a los países hacia la prosperidad. Este tipo de encuentros sirven para debatir eso”, manifestó.

Por su parte, el presidente y socio fundador de AR&P Advisors S.A., Rubén Argomil, remarcó su visión desde el sector privado al señalar que “no soy político y no conozco a nadie, absolutamente a nadie”, y explicó que su aporte se basa en la experiencia diaria con empresas y el mercado de capitales, donde —según afirmó— “el mercado es apolítico” y lo que predomina es la confianza al momento de invertir.

En ese sentido, sostuvo que las decisiones económicas no responden a ideologías sino a condiciones concretas: “Al momento que tiene que tomar decisiones con su dinero, no le importa si piensa de una manera u otra”, expresó. Además, vinculó la atracción de inversiones con la seguridad jurídica y los costos competitivos, al analizar por qué empresas eligen invertir en determinadas regiones y no en otras.

Argomil también destacó indicadores como el riesgo país, al que hizo referencia en torno a los 420 puntos, y planteó que el rol de las políticas públicas debe enfocarse en generar condiciones favorables para la inversión. “Necesitamos que las provincias se adhieran, necesitamos que los sindicatos se adhieran, y todos crear las condiciones para que el empresario pueda invertir”, afirmó, en línea con las ideas promovidas en el Foro Austral de la Libertad.

El presidente y socio fundador de AR&P Advisors S.A., Rubén Argomil, participará como expositor en el panel sobre reformas para una Argentina potencia. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Un encuentro con mirada nacional desde el extremo sur

El Foro Austral de la Libertad se presenta como uno de los encuentros políticos del espacio libertario con mayor despliegue en la Patagonia durante este año.

La jornada contará con exposiciones y paneles donde los participantes analizarán reformas económicas, institucionales y culturales, además del escenario político nacional y provincial.

La Opinión Austral realizará una cobertura especial con el minuto a minuto del evento, entrevistas exclusivas, repercusiones y las principales definiciones que surjan desde Río Gallegos.