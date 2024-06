Este martes, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvo presente en el Congreso de la Nación, donde se reunió con más de 20 jefes comunales de todo el país para presentar un proyecto de Ley para reponer los subsidios al transporte público en el interior, eliminados por decisión del Gobierno Nacional.

Tras exponer en la comisión de transporte de la Cámara de Diputado, Grasso habló en exclusiva con La Opinión Austral para brindar detalles acerca de la iniciativa que propone la creación de un “Fondo Federal de Compensaciones para los Sistemas de Transporte Públicos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país“, que se financiaría a través de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono.

“Los 26 intendentes que venimos de distintos lugares de la Argentina, capitales y grandes cascos urbanos, que son donde está funcionando el transporte público, venimos con varios pedidos, tenemos una cuestión judicial y otra política para presentar cada una de las demandas que recopilamos”, comentó.

Sobre la quita del subsidio al transporte público del interior, Grasso aseguró: “Esto fue una decisión política del Gobierno actual, entonces que después de diciembre tengamos la quita total del Fondo Compensador a las provincias y a las ciudades implica una discriminación absoluta y una falta de federalismo total“.

“Ahí empezamos a trabajar los intendentes de las capitales para poder presentar este proyecto a la Cámara de Diputados y de Senadores y contar cómo nosotros vemos la falta de distribución de recursos”, manifestó.

En concreto, sobre el proyecto de Ley explicó: “No es crear un nuevo impuesto, sino que se restituya lo que nos estaban dando. En Argentina tenemos un subsidio al combustible que va todo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al ir todo para un solo sector el resto de las ciudades nos quedamos sin ningún tipo de acompañamiento”.

“Ya no tenemos acompañamiento por la obra pública, ni para el transporte público, no tenemos una política alimentaria, no tenemos política de desarrolla y crecimiento. En todo esto, pone dinero la Municipalidad. Llega un momento que no da para más esto, no solo para el Estado sino que no da más para la gente”, añadió.

Tarifazos de gas

Por otro lado, a la frágil situación económica actual se suma en estos meses la llegada de los aumentos en la tarifa de gas.

“¿Te parece que un vecino de mi ciudad que estaba pagando entre 7.000 y 10.000 pesos hoy tenga que pagar 50 lucas de gas? ¿Que una persona que pagaba entre 4.000 y 9.000 pesos ahora pague 50 lucas de luz? Tenés 100.000 pesos en servicios, más el transporte público, más el alquiler ¿Cómo haces para sostener la economía y para que la persona avance?”, cuestionó Grasso.

Y criticó: “¿Qué está pasando que la política se retiró de las decisiones para poder resolver los problemas de la gente?“. En ese sentido, el intendente de Río Gallegos pidió recuperar “esto de poder charlar entre distintos actores políticos y marcar la política como herramienta transformadora de la realidad”.

Pablo Grasso habló en exclusiva con La Opinión Austral en la sede de la Federación Argenta de Municipios (FAM) en la ciudad de Buenos Aires. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este contexto económico, Grasso aseguró que “la Nación ajusta a las Provincias y las Provincias a los municipios”.

“Ahí nosotros tomamos distancia y todos los intendentes del país estamos poniendo el cuerpo para que la resolución sea más rápida para la gente“, aseguró.

En este marco, el jefe comunal recordó una de las cuestiones que fue un eje central de la reunión del Foro de Ciudades Atlánticas, que integró a los intendentes de Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Viedma.

“Nosotros producimos el gas, cómo puede ser que paguemos distinto y Capital Federal pague el 10% de lo que pagamos nosotros. Nosotros anteriormente teníamos la producción del petróleo y pagábamos la mitad por el combustible. Eso se fue licuando y se fue perdiendo. Si nosotros no defendemos cada una de nuestras conquistas, lo paga la gente“, aseguró.

“Hoy está este panorama y nosotros buscamos mostrar otro camino, en el que las cosas se pueden hacer distribuyendo el dinero de otra forma. Si nosotros distribuimos el dinero de otra forma, va a haber para todos“, consideró.

Obra pública en Río Gallegos

Por otro lado, el intendente de la capital santacruceña comentó que se está reuniendo con empresarios privados para poder avanzar en la finalización de la obra de la nueva Terminal de Ómnibus.

“Ahora nos vamos a juntar con algunos empresarios para ver si podemos hacer acuerdos y contar lo que queremos hacer. Estuvimos con empresarios de Río Gallegos y vamos a ver si lo podemos hacer mixto, entre público y privado, para que sea más ameno y la podamos tener a fin de año”, aseguró.

En ese sentido, agregó: “La gente está esperando respuestas y ahí tenemos que estar todos, más allá de lo que piensa cada uno, hay que estar por arriba de las diferencias para resolver los problemas. Los intendentes del país no pertenecemos al mismo sector político, hay de izquierda y derecha, sin embargo nos juntamos y estamos trabajando para crear un Fondo General para cuando tengamos que comprar equipamientos o camiones, podamos comprar entre todos y que nos salgan más baratos y de ahí distribuir entre todas las ciudades“.

“Hay que pensar que el contexto es distinto, la gente espera respuesta y no peleas entre los políticos”, afirmó.