Mientras el gobernador Claudio Vidal participa en Nueva York de la Argentina Week con el objetivo de atraer inversiones para la provincia, Santa Cruz también tuvo presencia en la convención minera más importante del mundo, donde el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, expuso el potencial productivo del territorio santacruceño.

La participación provincial en estos espacios internacionales apunta a posicionar a Santa Cruz en el radar de inversores globales interesados en recursos estratégicos, especialmente en minería.

En ese marco, Álvarez destacó el interés que despertó la provincia durante la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), realizada en Toronto.

“La PDAC es la feria más grande del mundo en minería. Allí se reúnen operadores, provincias y países que presentan sus posibilidades de inversión”, explicó el funcionario provincial en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Según detalló, la recepción superó incluso las expectativas iniciales de la delegación santacruceña.

“Fuimos con muy buenas expectativas y volvimos superados por la cantidad de personas que se acercaron a informarse sobre la provincia de Santa Cruz”, afirmó.

El peso de Santa Cruz en la minería argentina

Durante las exposiciones y encuentros con empresarios, uno de los datos que más llamó la atención de los inversores fue la importancia de Santa Cruz dentro de la producción minera nacional.

“Somos la provincia que hoy genera cerca del 47 o 48 por ciento de la exportación de oro y plata del país”, subrayó Álvarez.

En esa línea, recordó que el territorio santacruceño cuenta con uno de los distritos geológicos más importantes del continente.

“El macizo del Deseado es muy conocido a nivel mundial, fundamentalmente en Canadá, por las reservas de oro y plata que tiene”, señaló.

Ese reconocimiento internacional explica, en gran parte, el interés de empresas que buscan nuevos proyectos de exploración o expansión en la provincia.

Interés por nuevos minerales estratégicos

Más allá del oro y la plata, el ministro destacó que también surgieron numerosas consultas sobre minerales considerados estratégicos para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

“Se acercaron empresas de distintos países, incluso de Medio Oriente y de Dubái, interesadas en los proyectos vinculados al uranio, al vanadio y a las tierras raras”, reveló.

En ese sentido, explicó que las exploraciones se concentran principalmente en el norte provincial.

“Hay resultados preliminares que generan expectativas y que están siendo analizados por distintas compañías”, indicó.

Álvarez subrayó además la creciente demanda internacional por estos recursos.

“El mundo está ávido de minerales críticos. El uranio, por ejemplo, es fundamental para la generación de energía nuclear”, sostuvo.

También mencionó el interés por el vanadio y las tierras raras, minerales utilizados en tecnologías vinculadas a energías limpias, baterías y dispositivos electrónicos.

Un escenario económico que vuelve a atraer inversiones

Otro de los temas que surgió en las reuniones con empresarios fue el cambio en las condiciones económicas del país.

Según el ministro, los inversores siguen con atención las modificaciones que se produjeron en el escenario argentino en los últimos meses.

“Hace tres años era muy difícil que una empresa pudiera invertir en Argentina y luego llevarse el retorno de su inversión”, explicó.

Además, recordó que anteriormente también existían fuertes restricciones para importar equipamiento necesario para desarrollar proyectos productivos.

“Había muchas dificultades para importar maquinaria o insumos, y eso hoy se está solucionando”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que las empresas volvieron a mirar al país con interés.

“Los inversores ven que hoy hay mejores condiciones para invertir en Argentina”, señaló.

El objetivo: más empleo y desarrollo local

Más allá del potencial geológico, Álvarez remarcó que uno de los principales objetivos del Gobierno provincial es que el desarrollo minero tenga un impacto directo en la economía santacruceña.

“Tenemos que lograr que la mayor provisión de insumos y servicios sea con empresas de Santa Cruz”, planteó.

También insistió en la necesidad de priorizar la mano de obra local.

“La meta es que al menos el 90 por ciento de los trabajadores sean santacruceños”, afirmó.

El ministro destacó que la actividad minera genera un efecto multiplicador en las economías regionales.

“Cuando hay trabajo genuino, ese salario se vuelca en el comercio local, en los servicios y en las economías de cada localidad”, sostuvo.

Santa Cruz en el radar global

La presencia de la provincia en foros internacionales forma parte de una estrategia para posicionar a Santa Cruz como un destino atractivo para inversiones productivas.

Cada exposición, explicó Álvarez, permite generar contactos con empresas que luego analizan en profundidad las oportunidades que ofrece el territorio.

“Después de cada charla se acercan empresarios a pedir más información y a ponerse en contacto con la provincia”, relató.

Sin embargo, aclaró que las decisiones de inversión suelen requerir largos procesos de evaluación.

“Las empresas analizan la información geológica, química y técnica antes de avanzar con proyectos de gran escala”, explicó.

En ese escenario, Santa Cruz busca consolidar su posición dentro del mapa minero global.

“Todas las actividades productivas deben desarrollarse de forma racional, respetando la legislación y cuidando el ambiente”, concluyó el ministro.

