Jairo Guzmán rechazó acusaciones por corrupción y dijo que echó a Sergio Torres porque se fue a ver un recital de Romeo Santos El titular del PAMI y presidente de la Libertad Avanza en Santa Cruz rompió el silencio ante la denuncia judicial por corrupción en su contra. No desmintió el audio donde exige que la médica auditora "debe responder como todos" en referencia al aporte del 10% pero apuntó a la falta de compromiso de su denunciante por extorsión.

En respuesta a la denuncia por corrupción presentada el viernes en la Justicia Penal por Sergio Torres, exjefe del PAMI en Caleta Olivia, Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza y titular de PAMI en Santa Cruz, aseguró que las acusaciones son infundadas y aclaró los motivos de la desvinculación de Torres. En declaraciones a La Nueva Derecha Diario, sin repreguntas, Guzmán se refirió al tema del financiamiento partidario y enfatizó que su gestión no tolerará la falta de compromiso en las responsabilidades públicas.

La denuncia de Torres alega que Guzmán solicitó aportes económicos a una médica auditora para financiar actividades partidarias y que, al negarse a cumplir la orden, fue despedido de su cargo. Guzmán, sin embargo, argumentó que la desvinculación de Torres obedeció a problemas en la gestión de la delegación y a un incidente específico en el que Torres habría solicitado una licencia médica para asistir a un concierto en lugar de atender a los afiliados.

“Acá hay que hablar seriamente de cómo se financian los partidos políticos, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. Hay aparatos partidarios de gran magnitud, y el Presidente Milei ya fue claro en que no se usará dinero de los contribuyentes para estos fines”, sostuvo Guzmán, defendiendo el modelo de autogestión financiera de su espacio político. Subrayó que en La Libertad Avanza se invita a los profesionales que quieran colaborar a hacerlo voluntariamente, pero sin condiciones obligatorias de aporte económico para integrarse a la estructura.

Guzmán detalló que su equipo cuenta con miembros que colaboran en diversos frentes, ya sea con su tiempo, trabajo o mediante aportes económicos cuando es posible, destacando que estas contribuciones están destinadas a sostener los gastos operativos de las distintas localidades. “Nosotros no tenemos grandes fondos, alquilamos locales en toda la provincia para poder llegar a cada rincón de Santa Cruz, y los colaboradores que pueden aportar lo hacen para cubrir los costos, no para darme dinero a mí ni a nadie en particular”, aclaró Guzmán.

“Hay gente que solamente aporta su esfuerzo, su tiempo, sus ganas. Pero también están los que realmente pueden hacer un aporte económico y lo hacen voluntariamente, no se les pide que para ingresar al trabajar en tal o el cual lugar tenga que aportar, pero sí que comprendan lo que estamos haciendo y que respondan políticamente“, admitió.

Sobre la situación puntual con la médica auditora dijo que se trató de “un tema partidario que influye solamente en las personas que están convencidas. Si él convocó a un médico que no es de nuestro espacio político y no le explicó esta situación y le dijo esto (en referencia a pedirle el 10% del sueldo) es una locura y totalmente está en su derecho la profesional en decir esto no está bien porque no pertenece a nuestro espacio”.

Durante su descargo Jairo Guzmán nunca desmintió que el audio que Torres presentó ante el Juzgado N° 1 de Caleta Olivia sea falso. Allí el presidente de La Libertad Avanza de Santa Cruz le dice al ex delegado del PAMI que no se va a fijar en el currículum del médico “ahora tiene que responder al partido, acordate lo que te dije, tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y ese es tu trabajo de cómo lo vas a hablar y tiene que responder políticamente. Le decís una cosa y te tiene que responder, sino vamos a seguir teniendo problemas”.

“Sergio Torres pidió una licencia médica por tres días para irse a ver a Romeo Santos” Jairo Guzmán, titular del PAMI Santa Cruz

Respecto a la desvinculación de Sergio Torres, Guzmán afirmó: “Él fue separado del cargo por problemas de gestión, y la gota que rebalsó el vaso fue que pidió una licencia médica por tres días para irse a ver a un grupo musical de nombre Aventura. Para Sergio Torres era más importante ir a ver al cantante Romeo Santos que prestar la atención que necesitan nuestros afiliados. No puedo tolerar que se deje sin atención a nuestros jubilados por asistir a un evento personal”, argumentó. El titular del PAMI en Santa Cruz también mencionó que en su visita a Caleta Olivia durante esos días encontró diversas irregularidades en la gestión local, lo que lo llevó a tomar la decisión de remover a Torres de su puesto.

“Tenemos una responsabilidad enorme con los afiliados y no podemos permitir que la gente a cargo de estas funciones descuide sus obligaciones. Mi compromiso es con ellos y con una gestión transparente. No vamos a desviar nuestros esfuerzos ni permitir faltas al compromiso que nos demanda este servicio”, finalizó Guzmán, asegurando que su gestión continuará en la línea de fortalecer el servicio público y de construir un espacio político sólido en Santa Cruz, basado en la colaboración de quienes comparten los ideales del partido.

La denuncia contra Guzmán ahora avanza en la Justicia Penal, mientras él continúa defendiendo su enfoque de financiamiento partidario y su decisión de prescindir del jefe del PAMI en Caleta Olivia.