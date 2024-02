Jornada extendida: Educación confirmó qué sucederá con el sueldo de los maestros que no dictarán la hora extra El Consejo Provincial de Educación decidió de forma unánime suspender la jornada extendida en las escuelas primarias. Esta medida, una vez implementada, conllevó un aumento salarial en función de la antigüedad de los maestros. ¿Cuál será el destino de los salarios en el año 2024?

Las escuelas primarias de la provincia de Santa Cruz no tendrán jornada extendida durante le ciclo lectivo 2024. Así lo resolvieron este lunes en el Consejo Provincial de Educación en una sesión extraordinaria realizada por los vocales que votaron la medida de manera unánime.

Tanto para docentes como para los estudiantes, la decisión implicará que los del turno mañana ya no deberán ingresar a las 7 horas, y los del turno tarde saldrá a las 17 horas en lugar de las 18.

Los vocales del Consejo Provincial de Educación votaron por unanimidad eliminar la jornada extendida en las escuelas de Santa Cruz.

La decisión, plasmada en el Acuerdo N°51/24, fue respaldada por todos los presentes, la vicepresidenta Elizabeth Villarroel, los vocales del Poder Ejecutivo Marcela Galindo y Oscar Barrientos, el vocal electo de los docentes de escuelas públicas Pedro Cormack, la vocal electa de los docentes de escuelas privadas Gloria Robles, y la vocal electa en representación de los padres Nahir Castillo. La sesión fue presidida por el presidente Daniel Busquet y contó con la participación de la secretaria general del CPE, Verónica Muñoz, y la directora general de Despacho, Silvana Presa.

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es que, según su artículo 4, el ítem título para los docentes de todos los niveles y modalidades se mantendrá con la fórmula de cálculo actual. Esto significa que la suspensión de la Jornada Extendida no afectará el cálculo del salario docente.

Sin embargo no quedó claro que se siga liquidando los puntos correspondientes a la hora extendida. La vocal por los padres, Nahir Castillo dijo a radio LU12 AM680, que “esto no afecta en el ítem título, que es lo que le interesa a nuestros docentes, de ninguna de las modalidades. Así que no, no van a tener un, o sea, obviamente que de la hora de más no se paga, pero no afecta en el ítem título que tiene que ver con muchas cosas con la carrera de los docentes”.

La medida de suspensión de la Jornada Extendida se toma tras “múltiples problemas y consecuencias” derivados de su implementación, que han sido “fuertemente cuestionados”, admitieron desde el CPE.

Vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Elizabeth Villarroel. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La cuestión salarial quedó sin embargo en un gris sin demasiadas explicaciones, sobre todo por si se iban a descontar los puntos que se otorgaron por esa hora de más. Tal es así que en la última reunión paritaria del miércoles 28 de febrero, el Consejo Provincial de Educación aclaró que no se realizarán modificaciones en el salario.

Según el acta paritaria el Gobierno confirmó que “con respecto a la jornada extendida, la misma fue suspendida, sin realizar modificaciones en el salario de todos los docentes”.

Luego realizó la cuarta oferta formal:

Incrementar el 25% con los haberes de febrero del año en curso, que se abonará por complementaria la primera quincena de marzo.

Incrementar el 12% con los haberes de marzo.

Todos los incrementos tienen carácter acumulativo.

La designación de los cargos de pañoleros a partir del mes de abril.

Fijar fecha de próxima paritaria el 25 de marzo del año en curso.