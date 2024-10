Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cambio de época en ADOSAC: ganó la izquierda y destronó a la Lila, precisó La Opinión Austral tras conocerse los resultados en la votación del gremio. César Alegre, de la lista 7 Multicolor, será el nuevo secretario general provincial y Juan Manuel Valentín conducirá la filial Río Gallegos. En la provincia, la adjunta es Adriana Astolfo, otra dirigente de izquierda que ha sido candidata en diferentes elecciones provinciales. Miguel del Plá ocupará la Secretaría Administrativa.

Es que si bien la lista Lila, que viene conduciendo el gremio a nivel provincial hace varios años, realizó esta semana una doble jornada de medida de fuerza, la lista opositora tenía claramente un posicionamiento más duro respecto a la administración del gobernador Claudio Vidal. A nivel provincial había sólo dos opciones: la lista Lila (actual conducción) y la 7 Multicolor, conformada por una alianza de partidos y sectores de la izquierda, entre ellos, el Partido Obrero.

Cabe recordar que Valentín es uno de los dirigentes que quedaron procesados tras el ataque a la residencia de la exgobernadora Alicia Kirchner. Fue, además, varias veces candidato, una de las últimas a gobernador de la provincia por el Partido Obrero.

La Opinión Austral entrevistó a Valentín, quien junto a la conducción provincial asumirá el próximo 3 de enero. La agenda de debate ante el Gobierno pasa por salarios para “salir de la pobreza”, Caja de Servicios Sociales y Previsión Social, mantenimiento escolar y un urgente plan de alfabetización. Aseguró que “los alumnos transitan la primaria sin saber leer ni escribir”.

“La prioridad es la paritaria, no desde el tres de enero -fecha de asunción-, sino en la del lunes. El Gobierno tiene que tomar nota de lo sucedido. La docencia no puede seguir esperando”, aseguró.

Salarios vs. inflación

LOA: ¿La prioridad es el debate salarial?

JMV: La docencia cobra en el primer cargo un salario por debajo de la línea de pobreza, en el segundo cargo está por debajo de la indigencia porque no se paga el título. Acumulando los dos cargos, apenas se supera la línea de pobreza. Reclamamos mejoras urgentes y que los sueldos alcancen la canasta familiar, todos los gremios reclaman.

LOA: ¿Qué tan lejos están del costo de vida?

JMV: Según cálculos propios, estamos aún 35% por debajo del costo de vida. La Universidad San Juan Bosco, que mide la Canasta Básica de la Patagonia, marca que se necesitan 1.200.000 pesos para salir de la pobreza. Un docente recién ingresado está en 778 mil pesos. Estamos casi 500 mil pesos por debajo de la línea de pobreza.

Seguiremos discutiendo el problema de la Caja de Servicios Sociales, el recorte del 50% de medicamentos. Esto implica que los mismos que están por debajo de la pobreza deben pagarse los remedios. Se dijo que sólo eran los de ventas libre y no es verdad. Hay afiliados con medicación oncológica y para diabetes que son caros.

LOA: ¿Ustedes sostienen que hay achicamiento de la cobertura en la Caja?

JMN: Se redujo la cobertura y no los aportes. Hubo aumentos salariales e incrementaron los aportes que hoy son del 4,5% del salario, pero la inflación come esos ingresos. Se deben discutir los aportes y quiénes los manejan. Nos dijeron que tendríamos representantes, pero con este Gobierno no marcan la diferencia porque las decisiones las toma el Gobierno. Un claro ejemplo es el vademécum.

Hay que recuperar la obra social. Debe ser administrada por los trabajadores. No todos tenemos enfermedades oncológicas y tenemos que hacer tratamientos. Muchos aportamos y no utilizamos la obra social, entonces, ¿qué pasa con esos aportes? La representación mayoritaria debe ser de los trabajadores. El gobierno debe estar sentado en esa mesa, no lo negamos. Pero los gremios como ATE, judiciales, municipales -entre otros-, mediante sus representaciones, deben ser quienes toman las decisiones. Se recortan los medicamentos y no sabemos cuánta plata ingresa y cuánta se va.

Además de salarios y salud, defendemos estrictamente el régimen jubilatorio. El presidente Javier Milei lo está haciendo a nivel nacional no autoriza un aumento miserable a los jubilados y eso no les puede suceder a los jubilados de Santa Cruz. Tenemos que defender el régimen de jubilaciones como un faro para todos los trabajadores del país. ANSES en algún momento tiene que respetar el 82% móvil de las jubilaciones. Los salarios tienen que superar la línea de indigencia. No se achica ajustando los regímenes.

LOA: ¿Qué mirada tienen de la oferta salarial a la administración central de Santa Cruz?

JMV: Con suerte se equipará la inflación con la propuesta última, 3,5% para octubre y 3,2% para noviembre. Venimos de una promesa de campaña de recomponer los ingresos en un 100% para todos los estatales. Nos decían que en Santa Cruz tenía plazos fijos, pero resulta que después de casi un año de gestión no hay soluciones y sólo se acompaña a la inflación, pero debe superarla para recomponer.

Estas ofertas enojaron a los docentes, nos mandaban mensajes cuando iban a votar y marcaban una oferta similar a la de la administración central que no se puede aceptar. El Gobierno tiene que saber que debe mejorarla. Después de la audiencia del lunes 21 próximo, habrá nuevas asambleas y congresos y se discutirá cómo seguimos. Se determinará si habrá o no medidas de fuerza.

El Gobierno dijo que devolvieron el incentivo docente, pero en ninguna acta paritaria se indica que se haya producido la devolución y no la cobramos, significaba el 10% del salario. El impuesto a las Ganancias también los sufren los jubilados docentes. CTERA interpuso una medida cautelar que fue aceptada por la Justicia y no hay apelación y a pesar de eso se descuenta. Este reclamo irá por la Justicia.

También hay recorte salarial a los preceptores. Había una capacitación que implicaba unos 150 mil pesos en el salario y ahora se quitó de un día para el otro. Existen normativas laborales que prohíben la disminución salarial nominalmente. Si cobrás 800 mil pesos este mes, el que viene no podés cobrar 600 mil pesos.

Diálogo

LOA: ¿Qué relación esperan con el Gobierno?

JMV: Que lleguen las soluciones que prometieron en campaña, eso esperamos. Caso contrario, es fácil hacer campaña electoral y prometer, pero luego no se cumple. La gestión actual habla de la gestión anterior y del Gobierno nacional, que investiguen todo lo que deban investigar, pero no podemos quedar al medio los trabajadores. Nosotros suponemos que ellos saben que habría imprevistos, pero ahora deben avanzar hacia las soluciones.

Llevamos once años bajo la línea de la pobreza y no se puede seguir esperando que un mismo sector haga el sacrificio.

LOA: ¿Qué debates esperar dar en lo pedagógico y de mejora en el sistema público educativo?

JMV: Hay un debate muy fuerte adentro de la docencia que apunta a un urgente plan de alfabetización. Es grave lo que sucede con la alfabetización, alumnos que llegan a séptimo grado y no saben leer ni escribir. El problema fue que pasaron de grado sin las competencias y herramientas necesarias. Muchas veces es preferible repetir para adquirir las competencias necesarias.

Es una realidad grave y requiere un plan de alfabetización desde inicial hasta secundario, sin excluir la educación para adultos. Además de generar jardines maternales, porque muchos trabajadores que quieren finalizar sus estudios no lo pueden hacer porque no tienen con quién dejar a sus hijos.

También se debe discutir qué tan inclusiva es la educación pública con los pibes que vienen de las escuelas especiales, es favorable para la socialización, pero en otros casos están perjudicados y esto requerirá implementar gabinetes de detección temprana en los jardines infantes. No podemos tener esos gabinetes en el secundario y no en el nivel inicial. Es importante hacer detecciones tempranas.

Si bien es cierto que esto es clave, lo central para nosotros es el mantenimiento en las escuelas. Están muy malas las escuelas. Entre un 20 y un 30% de establecimientos funciona correctamente. Creo que el gran problema es el mantenimiento, no la construcción de los edificios.

Mantenimiento Público en la provincia fue desarmado en los 90, el problema es que no se arregla cuando se rompe, por ejemplo las calderas. Hay casos en que la calefacción se rompió porque se taparon los ductos de calefacción y funcionan en falso, si hubiera mantenimiento eso se habría evitado. No hay prevención y es una gran dificultad. Antes teníamos porteros que arreglaban todos los problemas que surgían, hoy no los tenemos y es necesario que se regrese a esa figura esencial.

Lo edilicio afecta a lo pedagógico. El profesor no tiene continuidad con el dictado de clases, los grados van rotando para que todos tengan la posibilidad de tener clases. Para dar un ejemplo, había un establecimiento que de doce aulas sólo en tres se podía dictar clases, porque tenían las condiciones mínimas. En ese reducido espacio, un día a la semana tenían los alumnos de primer grado, al día siguiente les tocaba a los de segundo grado y así sucesivamente.

Los alumnos profesores viven con gran incertidumbre sobre el dictado de contenidos. No se puede seguir así.

LOA: Estamos ante un Gobierno nacional que no negocia el déficit cero y les pidió a las provincias que ajusten, ¿qué mirada tiene ustedes con el presupuesto educativo en Santa Cruz?

JMV: Durante mucho tiempo en esta provincia no hubo presupuesto. Esperamos que este Gobierno diseñe un presupuesto para la educación y que no avancen en el mismo sentido que lo está haciendo Javier Milei. Claramente lo que hace falta en Argentina y Santa Cruz es un serio debate de quién va a financiar estos servicios del Estado, no pasa por recortar la salud, educación y la seguridad para llegar al déficit cero. Si autorizás a las empresas a que paguen menos carga impositiva, se producen menos ingresos y los recortes van a los trabajadores, estudiantes o jubilados.

Como gremio, esperamos que en Santa Cruz haya un presupuesto que atienda las necesidades del sistema educativo y después habrá que ver si hay que sentarse a negociar con el sector productivo. Muchos dicen que Santa Cruz tiene grandes riquezas y es muy rica para la cantidad de población que tiene, pero la realidad es que terminamos con sistemas que no funcionan, como en la educación y salud.

Cierre

Pasado el proceso electoral en ADOSAC, la flamante conducción del gremio docente seguirá activamente lo que suceda en las negociaciones salariales ante el Poder Ejecutivo el próximo lunes y no se descarta que tomen nuevas medidas de acción directa en este plan de lucha que la actual dirigencia ya lleva adelante.

Valentín precisó que demandarán a Provincia que el debate salarial para 2025 se inicie en enero, con la misión de que en marzo, cuando arranque el ciclo lectivo del próximo año, el aspecto salarial de los docentes ya haya sido resuelto.