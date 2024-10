Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de un incidente que involucró a funcionarios provinciales armados tras un accidente vial en Río Gallegos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tomó la decisión de solicitar la renuncia del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. La polémica escaló cuando se reveló que los implicados se refugiaron en el domicilio del ministro tras el choque en el barrio Gregores, lo que puso en el centro de la escena a Gutiérrez.

En una conferencia de prensa este martes, Vidal no solo confirmó la salida de Gutiérrez, sino también la de otros seis funcionarios clave: el ministro de Salud, Ariel Varela; el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané; el gerente provincial de Servicios Públicos, Miguel Arroyo; el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; el secretario de Comunicación y Medios, Carlos Marcel; y el secretario de Estado de Ambiente, Sebastián Georgión.

“Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo ocurrido, aunque hay aspectos que no son ciertos y considero que el ministro de Trabajo no es responsable directo, ya que no se encontraba en la localidad“, expresó Vidal, enfatizando que nadie en su gobierno está exento de asumir responsabilidades.

El gobernador insistió en que cada miembro del gabinete debe rendir cuentas: “No llegué para cubrir a nadie. Quiero hacer las cosas bien y avanzar con la provincia“. Estas declaraciones buscan enviar un mensaje de firmeza y compromiso con la transparencia, en un contexto político en el que las decisiones del Ejecutivo impactarán en la estabilidad institucional de la provincia.

