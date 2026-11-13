La exdiputada nacional Roxana Reyes confirmó que tiene vocación de gobernar Santa Cruz y que trabaja para construir una alternativa política de cara a las próximas elecciones provinciales. “Estoy convencida de que nos estamos preparando para gobernar Santa Cruz. Yo tengo esta vocación de gobierno, esta vocación de cambiar la realidad de la gente”, afirmó durante una entrevista con radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Aunque ratificó su intención de disputar la Gobernación, aclaró que la definición de una eventual candidatura dependerá de las decisiones orgánicas de la UCR y de las reglas electorales que finalmente se establezcan en la provincia. En ese sentido, cuestionó que todavía no exista una ley electoral y advirtió que la falta de definiciones genera incertidumbre sobre las condiciones en las que se desarrollarán los comicios.

La dirigente también realizó un balance crítico de la administración de Claudio Vidal, habló sobre los posibles acuerdos con otros espacios políticos, entre ellos La Libertad Avanza, y analizó el escenario económico nacional bajo la presidencia de Javier Milei. Además, explicó el trabajo que desarrolla desde una fundación para elaborar políticas públicas y propuestas destinadas a distintas áreas del Estado.

Roxana Reyes se prepara para gobernar Santa Cruz

Reyes sostuvo que su objetivo es construir una propuesta de gobierno con equipos técnicos y proyectos concretos para la provincia. Explicó que, después de finalizar su período de función pública, impulsó la creación de una fundación dedicada a elaborar políticas públicas y monitorear las decisiones de las administraciones provinciales y municipales.

“Se llega al gobierno, pero no se tiene lo suficiente en cuanto a equipos o en cuanto a planes de gobierno”, señaló al explicar los motivos que impulsaron la iniciativa.

La organización, Fundación Sur Santa Cruz que preside el doctor Javier Stoessel, cuenta con equipos técnicos de distintas áreas y trabaja en propuestas vinculadas con salud, educación, Justicia y otras políticas públicas. También funciona como un espacio de seguimiento de la gestión y elaboración de documentos sobre asuntos de actualidad.

Entre las actividades mencionó estudios sobre endeudamiento, cuestiones vinculadas con la península de Magallanes y encuestas de percepción sobre el funcionamiento de la Justicia. Además, indicó que se encontraba trabajando con especialistas en salud pública para desarrollar proyectos destinados al sistema sanitario santacruceño.

En ese marco, destacó la importancia de incorporar experiencia en gestión. Mencionó una reunión con el médico cirujano Luis Antonio Buonomo, quien se desempeñó como director asociado del Hospital Regional de Río Gallegos durante su inauguración y también fue médico de la Unidad Presidencial entre 2007 y 2014, y personal de confianza de Néstor y Cristina Kirchner.

La dirigente remarcó que el propósito es contar con propuestas elaboradas antes de una eventual llegada al gobierno y aportar herramientas para quienes actualmente tienen responsabilidades de gestión.

Críticas a la gestión de Claudio Vidal

Uno de los principales cuestionamientos de Reyes estuvo dirigido al gobierno provincial de Claudio Vidal. La referente radical consideró que la actual administración no logró modificar el modelo político y de gestión que había prometido cambiar cuando llegó a la Gobernación.

“Este modelo realmente atrasa, le hace mal a la inversión, al desarrollo, a la generación de trabajo, a la transparencia en la Justicia”, sostuvo.

En esa línea, planteó que Santa Cruz necesita una administración que impulse la inversión privada, fortalezca la educación, desarrolle los recursos humanos y establezca políticas públicas en materia de salud y seguridad. También hizo hincapié en la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos estatales y en el funcionamiento de los organismos de control.

Reyes también hizo una lectura del resultado electoral que llevó a Vidal al gobierno y consideró que estuvo atravesado por el voto de quienes buscaban un cambio respecto de las administraciones anteriores. “Hoy hay una gran desilusión, porque lo que le dijeron que venían a cambiar no cambiaron nada, sino que profundizaron y empeoraron”, expresó.

Sin embargo, aclaró que el descontento con la actual gestión no implica necesariamente que el electorado quiera regresar al esquema político anterior. Para la dirigente, el desafío consiste en construir una alternativa que pueda representar una opción diferente.

Reforma electoral en Santa Cruz: PASO, la Boleta Única y la Ficha Limpia

Reyes cuestionó que Santa Cruz todavía no tenga una ley que establezca cómo se desarrollarán los próximos comicios y consideró que el oficialismo contó con tiempo suficiente para avanzar en su tratamiento. “No sabemos si vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar al básquet o cómo vamos a jugar porque no hay ley electoral”, graficó.

La referente de la UCR manifestó su respaldo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en contraposición con las posiciones expresadas por el gobernador Claudio Vidal y el dirigente opositor Pablo Grasso.

“Yo creo que las PASO son ordenadoras y que han dado buenos resultados, no soy anti-PASO para nada”, afirmó.

Además, consideró que la reforma debe contemplar la implementación de la Boleta Única y una ley de Ficha Limpia que establezca restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos, sin exigir que la sentencia haya sido confirmada por la Corte Suprema.

“Que la Ficha Limpia, por favor, no sea con sentencia firme de Corte porque eso no es Ficha Limpia. Eso es sencillamente la inhabilitación que viene propia de la sentencia”, planteó.

Al ser consultada sobre qué instancia judicial debería establecer la inhabilitación, recordó que su proyecto original contemplaba una condena de primera instancia. No obstante, señaló que también considera razonable el criterio de segunda instancia, porque implica la revisión de la decisión por una cámara integrada por tres jueces.

Los posibles acuerdos con La Libertad Avanza y la estrategia de la UCR

En otro tramo de la entrevista, Reyes fue consultada por su encuentro con Patricia Bullrich y las especulaciones sobre un posible acercamiento entre sectores del radicalismo y sectores de La Libertad Avanza, luego de que el referente libertario santacruceño cercano a Karina Milei Jairo Guzmán reaccionara a una fotografía de ambas dirigentes en redes sociales.

La exdiputada confirmó que mantiene conversaciones con distintos espacios políticos, aunque aclaró que esos contactos no significan que exista un acuerdo electoral definido. “Yo tengo con conversaciones con todos los sectores políticos”, respondió.

En ese sentido, explicó que los intercambios giran en torno a la situación de Santa Cruz y a los puntos de coincidencia y diferencia entre las distintas fuerzas.

“Tenemos conversaciones sobre la realidad de la provincia, las coincidencias y las diferencias que podemos tener, que de hecho las tenemos con otros sectores políticos, porque si no seríamos el mismo”, señaló.

Sin embargo, remarcó que la decisión sobre una eventual alianza no depende exclusivamente de su posicionamiento personal.

“Insisto, es el partido después el que tiene que terminar resolviendo cuáles son las alianzas que se van a hacer y qué es lo que se puede llegar a hacer hacia adelante”, sostuvo.

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de diálogo con otros sectores que compartan la intención de modificar el rumbo provincial, pero supeditó cualquier definición electoral a la discusión interna de la UCR.

Javier Milei y la situación económica de Argentina

Reyes también analizó el escenario nacional y el impacto de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Reconoció las dificultades que atraviesan los hogares argentinos y consideró que la reactivación del empleo es una de las cuestiones centrales que debe resolver la administración nacional.

No obstante, sostuvo que, a partir de su percepción del escenario político y de sus recorridas, no observa que exista una alternativa opositora que logre representar una opción superadora para el electorado. “Yo creo que el pueblo argentino no quiere volver atrás. Saben que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero la decisión del pueblo argentino no es volver atrás”, afirmó.

La dirigente también reconoció que la economía continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales y que el ajuste tiene consecuencias concretas sobre las familias. “Es un tema fundamental que está golpeando a los hogares argentinos y tiene que haber necesariamente una solución para que se reactive el empleo”, sostuvo.

En ese punto, hizo una diferenciación entre la situación económica nacional y la realidad de Santa Cruz. Según explicó, la provincia atraviesa dificultades adicionales por el costo de la canasta familiar y por la situación de la actividad económica local. “No todas las provincias del país están en una situación tan terrible como la nuestra”, expresó.

También señaló que observa inversiones y obras en otras jurisdicciones, mientras que, a su entender, Santa Cruz presenta un escenario diferente. Por eso, insistió en que la provincia necesita políticas que permitan recuperar el empleo y generar condiciones para el desarrollo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que surjan nuevas figuras dentro del oficialismo nacional, como Patricia Bullrich, Reyes consideró que esos movimientos no deben descartarse, aunque volvió a señalar que la principal demanda pasa por encontrar soluciones económicas.

El mensaje del Papa León XIV

La entrevista también incluyó una valoración sobre la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Reyes destacó el contenido de sus mensajes y consideró que sus palabras deben interpelar a quienes tienen responsabilidades de decisión, aunque aclaró que no les asigna una interpretación partidaria.

“Como profundamente creyente, para mí fue un momento muy emocionante que esté en la Argentina”, expresó.

Entre los conceptos que más la impactaron, mencionó el llamado a sostener la honestidad aun cuando implique asumir costos personales, la dignidad del trabajo y la necesidad de que la economía esté al servicio de las personas. “El mensaje fue emocionante: esto de ‘si hay que pagar el precio por ser honesto, páguenlo'”, recordó.

También destacó el planteo sobre “la dignidad del trabajo, la economía al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de la economía”.

Para Reyes, las palabras del Pontífice también dejaron reflexiones sobre la juventud y la educación universitaria. En ese sentido, manifestó su expectativa de que los mensajes lleguen a quienes toman decisiones políticas. “Las palabras del Papa tienen que calar hondo en los que toman decisiones políticas cuando las toman”, señaló.

Finalmente, aclaró que no interpreta la visita desde una perspectiva partidaria, sino como una expresión de las enseñanzas de la Iglesia y del cristianismo.