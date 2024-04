Por Gustavo Argañaraz y Janina Ramos

El Grupo La Opinión Austral entrevistó al actual interventor de YCRT, Thierry Decoud, en su paso por la Cuenca Carbonífera y Río Gallegos y dio a conocer cuál es la hoja de ruta para la minera emblema de Santa Cruz.

El objetivo de reducir el déficit actual de USD 6 millones mensuales con la exportación de carbón, por lo que es imprescindible poner en marcha una segunda locomotora para fortalecer el sistema ferroportuario, además porqué las “locomotoras no deben ser paralizadas” en las huelgas. La estrategia financiera apuesta a comercializar un barco de 30 mil toneladas (aproximadas) por mes y prontamente avanzar en un segundo, reduciendo a cero el déficit operativo.

Con el DNU vigente, la estatal se transformará en una Sociedad Anónima, pero el debate pasa por otras alternativas en las que el Estado sea el único accionario ¿Sociedad del Estado o mixta?, mientras tanto desde la Intervención destacan el rol clave que desarrolló el gobernador Claudio Vidal en el diálogo con los trabajadores para encarar las nuevas premisas de estos tiempos políticos de Santa Cruz y Argentina.

De los salarios señaló que en el transcurso de la próxima semana habrá novedades firmes, además de indicar que se renovaron todos los contratos en la empresa. Sin embargo, los gremios están preocupados por el futuro productivo y económico de YCRT, al igual que el gobernador Claudio Vidal.

A continuación la extensa entrevista que contó con la colaboración de Janina Ramos, corresponsal de La Opinión Austral en Río Turbio.

Para la actual Intervención, la agenda de la empresa emblema de la Cuenca Carbonífera pasa por la venta del mineral a los mercados externos.

LOA: ¿Cuál es la agenda de trabajo que se lleva la Intervención luego de esta visita?

TD: Nuestro compromiso es venir cada dos o tres semanas, de esta manera desarrollamos la agenda productiva de la empresa.

En esta visita estuvimos analizando cómo se puede optimizar la planta de tratamiento, cómo mejorar la eficiencia de los trenes para el transporte del carbón desde Río Turbio hasta el puerto de Punta Loyola, cualquier vecino de la provincia está viendo que el tren pasa todos los días con material que va al puerto y que eventualmente lo vamos a exportar. Para nosotros es una bocanada de aire fresco.

LOA: ¿Cuántas locomotoras están en funcionamiento, cuáles son las proyecciones? El sistema ferroportuario es clave.

TD: Hoy hay una locomotora que está en servicio, trabajamos para poner en funcionamiento la segunda en los próximos 20 o 30 días. Los esfuerzos son altos.

Con esta segunda locomotora vamos a mejorar el transporte, hoy realmente el cuello de botella de la producción de toda la actividad de YCRT es el transporte ferroviario al puerto. Para nosotros es imprescindible resolverlo.

Por esto es que me agarro unos enconos importantes con algunas personas, por ejemplo ATE Punta Loyola que deciden una medida de fuerza y lo primero que paran es el tren. El tren no se para, caso contrario es hacer un agujero en nuestro propio bote.

El tren no tiene que parar, la realidad es que desde hoy hay que sacar material por el puerto y de esa manera cobrar el carbón que estamos vendiendo. Va ser ingreso genuino para la compañía y lo necesitamos para pagar sueldos, equipamiento y otros aspectos que se tienen que recomponer en la empresa.

LOA: Cómo están los contratos de comercialización del carbón, se dijo que el mineral tiene buena aceptación en el mercado. ¿Quiénes son los interesados, cuál es la demanda?

TD: Lo primero que hicimos fue contactar a todo comprador que en su momento lo adquirió, es decir entre quienes hubo demanda puntual. Hay que comprender que lo primero que piden es la continuidad, la frecuencia. Esto implica el compromiso firme de despachar.

El primer buque vamos a venderlo de la mejor manera posible y se hará la operación cuando estemos cerca de completarlo. Estamos quizás a 10 o 15 días de cumplir ese objetivo. Iremos a una compulsa de precios y el que oferte el mejor precio se le adjudicará el contrato de venta. Después habrá un compromiso en firme de despachar un buque por mes. Lo necesitamos para reducir al menos al 50% el déficit de la empresa y a partir de agosto -si dan fruto las medidas que estamos tomando- exportaremos dos buques por mes y el déficit de la compañía es prácticamente cero. A partir de ahí la discusión es otra.

Lo que trato de hacer es evangelizar, tenemos que sacar carbón y venderlo, es la única manera de sobrevivir.

LOA: ¿Qué cantidad de toneladas se proyectan producir para dar cumplimento a la venta de un solo buque?

TD: El precio de venta del carbón -hay que esperar las ofertas- pero va a estar alrededor de los 100 dólares la tonelada. Hay un tipo de mineral que está un poco, alrededor de los 120 y 130 dólares. El nuestro tiene un poco menos de poder calorífico y genera gran cantidad de cenizas, por lo que vale un poco menos.

Los buques que vamos a exportar tienen entre 25 y 30 mil toneladas, con lo cual sería un ingreso genuino mensual de 3 millones de dólares para la empresa YCRT que hoy tiene un gasto operativo de 6 millones de dólares. Con un buque bajamos el déficit a la mitad y con dos tenemos que tener 60 mil toneladas del material producidos para exportar.

DNU

LOA: YCRT quedó dentro de las empresas a privatizar, de acuerdo a las definiciones de Nación, generando preocupación en la Provincia, además ¿qué sucede con las partidas presupuestarias que aporta Nación?

TD: En cuanto a la privatización, la realidad es que estructuralmente no se puede seguir manteniendo la Intervención, por ejemplo, hoy la empresa no es sujeta de pedir créditos. Es una sociedad en un formato intervenido, es una transición temporaria y debería modificarse a una sociedad. Ahora la discusión es si es una Sociedad Anónima o una Sociedad del Estado, también puede ser una Sociedad Anónima donde el Estado tenga el 100% de esas acciones o puede ser una mixta o una Sociedad del Estado, estas son las discusiones y las diferentes posturas.

Hoy el DNU está vigente para convertirla en una Sociedad Anónima, son discusiones que forman parte de procesos administrativos, la transformación de esta empresa en una sociedad no implica una privatización. Para que un privado quiera comprarla tiene que tener interés, hoy una empresa se la mide por la cantidad de plata que genera, y el año pasado YCRT perdió entre 130 y 140 millones de dólare, entonces no es atractiva.

Entonces, hoy no tiene que perder plata. Es el punto de partida y donde estoy enfocando todas las fuerza para que eso suceda. De ahí surge el esfuerzo y la necesidad de activar otra locomotora para incrementar el transporte con todos los problemas que tenemos y que vamos a tener, pero no debe frenarse. Es indispensable que eso no pase.

Thierry Decoud, los intendentes Aldo Aravena (28 de Noviembre) y Darío Menna (Río Turbio), y Claudio Vidal.

LOA: ¿Qué dicen los trabajadores, los sindicatos?

TD: La verdad es que lo entienden, comprenden la seriedad por la cual está transitando la empresa hoy. Desde el inicio de la gestión contamos con un gran interlocutor que nos ayuda a dialogar y transmitir el mensaje que hay un nuevo aire en la empresa, es el gobernador Claudio Vidal, nos da una mano muy grande por que lo entiende como una necesidad. Es hoy, ahora.

Hay que producir y el trabajador reconoce que tiene que empezar a hacerlo. El 90% de los casos lo comprende a la perfección, pero hay un 10% que todavía no está comprendiendo del todo el mensaje que venimos a transmitir. De a poco vamos a ir modificando estas conductas.

LOA: Fueron los propios sindicatos (Luz y Fuerza) que reconocieron que el Gobierno Provincial está presente, ¿esto facilita el trabajo de la Intervención?

TD: Sí, claramente es importante. Aquí hay un tema conceptual, estamos ante una empresa nacional donde la realidad que el carbón puntualmente en Argentina es nulo, hay compradores que son menores, por ejemplo las metalúrgicas o fundidoras, pero es un mercado muy chico y después hay central en San Nicolás (provincia de Buenos Aires) que utiliza carbón de vez en cuando.

Argentina no es una consumidora del mineral, sí el carbón tiene un precio internacional, es un commodity internacional que tiene un valor y es exportable, pero eso no es de importancia o estratégico para el Gobierno nacional.

El problema es el déficit de la compañía, entendemos que las gestiones pasadas -entre ellos Daniel Peralta- hicieron perder plata y para nosotros es inaceptable. Estamos trabajando fuertemente para que eso no pase, esta es la principal acción que tenemos ahora.

LOA: ¿Cuáles son los niveles productivos actuales?

TD: En la actualidad tenemos dos frentes activos y hay alrededor de entre 1.000 y 1.400 toneladas producidas diariamente, después van a la planta de tratamiento para que sean depuradas. En ese punto se separa el carbón de calidad de exportación del que no tiene esas características. Una vez finalizado el proceso de depuración, de la producción diaria quedan unas 700 u 800 toneladas que terminan siendo exportables.

Esto deja en claro que el cuello de botella lo tenemos no en el frente de mina, sino que parcialmente en la planta depuradora y en el ramal ferroviario.

Es necesario y urgente poner en marcha la segunda locomotora que nos va a dar mucho más aire para transportar material.

LOA: ¿Cuál es la mejor opción para YCRT en este contexto?

TD: Si bien somos parte del Gobierno Nacional, la realidad es que soy un eslabón de este gobierno, estoy muy comprometido con la empresa y quiero revertir esta realidad. Quiero alejarme un poco de la política y realmente decir que mi objetivo principal es que la empresa funcione. Haré todo lo que tenga que hacer a nivel operativo.

LOA: ¿Cuál es el pedido del gobernador Claudio Vidal?

TD: Es una persona que participa y entiende puntualmente los problemas. Hay una serie de cuestiones que se desarrollaron a lo largo del tiempo y hay que revertirla para que funcione, tampoco es imposible. Sólo hay que tener tiempo para hacerlas.

LOA: ¿Cuál es el futuro de la Usina 240 MW?

TD: Hay interés, generamos cierta documentación y la pusimos a disposición para que cualquier interesado que quiera venir a plantear una ecuación económica pueda tener la información correcta.

El problema puntual es que los gastos operativos que teníamos de la central con el ejercicio 2023 son mucho mayores a lo que puede generar. El año pasado solamente estuvo en funcionamiento el 4% del tiempo, entonces hay muchos problemas de lo que fue la construcción de la Central. Nosotros la frenamos porque no podíamos seguir perdiendo a razón de 30 millones de pesos como perdían diariamente basándonos en los números del año pasado. Nos concentramos en valor empírico que tiene esta compañía que es la mina, además que el precio del carbón en Europa hace que crezcan, entonces hay mercado.

Después vamos a poder planificar tranquilos y ver efectivamente el estado de situación de la Central 240 y entender bien cuánta inversión se debe desarrollar, el módulo dos todavía está inactivo, le falta un 30% para terminarlo, esa obra está frenada desde el 2 de diciembre del año 2015. Requiere de una inversión grande que hoy no la tenemos. No está claro el nivel de inversión pero no es algo que podamos afrontar con los gastos corrientes.

No puedo hacerme responsable de que la empresa genera energía eh, cuando no lo viene haciendo hace más de 15 años. El módulo uno estuvo operativo, llegó a despachar 50 megas de corrido unos días, después hubo unos problemas con la caldera y luego se arregló. Nunca se dio de alta en CAMMESA porque nunca existió un compromiso en firme de la compañía de poder despachar energía. Esta empresa no está registrada en la entidad nacional que comercializa la energía, los despachos fueron informales porque nunca pudieron comprometer la demanda.

El mineral santacruceño es aceptado por el mercado internacional, la tonelada ronda los USD 100.

LOA: ¿Cómo está planteado el pago de salarios?

TD: A nosotros también nos preocupa, hay que entender que administrativamente a veces hay retrasos. Queremos tenerlo siempre disponible antes del 5, la verdad que el mes pasado no pudimos hacerlo. Estamos trabajando para abonarlo el viernes de la semana que viene (12 de abril) que es cuando Hacienda hace las transferencias.

LOA: Hay preocupación por algunas deudas en el pago de aportes.

TD: El pago de los aportes desde el año pasado que no se hace, entonces no es algo que hayamos generado con nuestra impronta.

Entonces tenemos aportes, moratorias, y una deuda de 46 millones de dólares que tiene la empresa. Apostamos a una transformación para volverla productiva. Vamos a tardar un par de meses en transformarla y acomodar los números.

LOA: ¿La apuesta es sostener los puestos de trabajo?

TD: Nos rige el empleo público y no se despidió un solo trabajador en la empresa desde que llegamos, se renegociaron los contratos salariales, más o menos bajamos haberes de la compañía un 20%, pero no se echó un solo trabajador.

Se dieron de baja algunos cargos gerenciales con el cambio de gestión, encontramos 13 muertos en la empresa que seguían cobrando jubilaciones, porque la empresa aparte de los empleados que tiene hay unos 100 jubilados que por convenios colectivos que se han firmado en el pasado se les paga hasta llegar el 82 por móvil.

De esta manera, el interventor de YCRT marcó la hoja de ruta de la compañía estatal que por estas horas enfrenta nuevos desafíos, continuar siendo el sostén de la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz.

Una empresa rusa se habría reunido con Guillermo Francos

“Para que se privatice tiene que haber alguien que le interese“, indicó esta semana el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud. Parece que ese interés empezó a aparecer o al menos así lo demostraría un encuentro entre el ministro del Interior Guillermo Francos y empresarios de origen ruso. El título del encuentro, que quedó publicado en el registro de audiencias del gobierno, se escribió como “Grupo de Inversión YCRT“.

Cabe recordar que la empresa de la Cuenca Carbonífera se encuentra dentro de las 13 a privatizar en la nueva “Ley Bases” que el Gobierno Nacional de Javier Milei intentará obtener respaldo de los gobernadores y legisladores de ambas Cámaras. A pesar que en un principio eran 41 las empresas insertas en la redacción original de la “Ley Bases”, el gobierno optó por acotar ese número a sólo 13 en la nueva versión de la norma. YCRT estuvo en el listado siempre. Por el momento se trataría sólo de consultas y no han existido informaciones oficiales al respecto.

Vidal criticó la “mirada porteña sobre YCRT”

En la semana, el gobernador Claudio Vidal se metió de lleno en la actualidad de YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y el horizonte productivo de la minera estatal y dejó entrever sus diferencias con el Gobierno Nacional, mientras que aseguró que el interventor Thierry Decoud tiene ganas de darle continuidad a YCRT”.

Precisó que desde el gobierno de Javier Milei “ponen en duda que deban seguir solventando el gasto que genera YCRT porque aseguran que es una empresa que se puede equilibrar, y a mí me parece que esa opinión forma parte de una mirada más porteña que de otra cosa“.

Vidal, con la carpeta de YCRT que le entregó a Milei. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Puede funcionar “si tenemos los recursos para contar con dos buques con los que podamos comercializar el producto fuera del país, o bien para poner en marcha la usina y con eso volver a generar energía. Así, podría continuar. De darse estas dos situaciones, YCRT sería rentable“.

“Pero si hay una idea de privatización, sabemos que por lo menos el 50% de los trabajadores quedarían en la calle y ese impacto hay que analizarlo, ya que la empresa está ubicada en un lugar estratégico. No hay que olvidar que la Cuenca Carbonífera está ubicada en un paso fronterizo con el país limítrofe de Chile y que, además, es la única que genera algún tipo de actividad en dos localidades santacruceñas, Río Turbio y 28 de Noviembre”.

“No todo es ganancia”

“Yo veo que hay una mirada muy egoísta y negativa sobre la situación que atraviesan los trabajadores en YCRT y toda la Cuenca Carbonífera en sí, y creo que eso sucede porque gran parte de los funcionarios nacionales piensan que todo tiene que ser rentabilidad” opinó.

Más adelante, recalcó que “tendrían que darse por enterados que en un país no todo es ganancia, que a veces el Estado tiene también que aportar”, completó su análisis el cierre de la semana al ser entrevistado.

“Tanto en YCRT como en las represas hay trabajadores, en estos sectores no hay casta, ni ñoquis que no laburan hace años. Acá hay gente que trabaja, que produce y que se esfuerza todos los días para sacar esa producción” concluyó Claudio Vidal.