Tras su discurso en la apertura del año legislativo, el gobernador Claudio Vidal habló con los enviados especiales de La Opinión Austral y otros medios acreditados, en Pico Truncado. En primer término, fue consultado por la ausencia del Bloque de Unión por la Patria (UxP) en la apertura legislativa, y manifestó: “Lo lógico y democrático sería que estén presentes, porque además también me parece que no es un gesto hacia el gobernador, sino hacia la sociedad, pero no es algo que nos impida seguir adelante. Agradezco a todos los diputados presentes. Voy a hacer una salvedad, con Daniel Peralta, sé que no pudo estar porque tuvo algo urgente, pero el resto, el pueblo verá“.

Seguidamente, marcó que “era importante hacer un repaso de la gestión, entendiendo que hay mal intencionados en la política y medios que mal informan, que no dicen la realidad de los hechos. Fue clave informar todo lo que hicimos. La salud y educación, dos cuestiones destacables. Con respecto a los salarios, ni una paritaria por debajo de la inflación, basta de mentir”.

Vidal: “Antes no se apostaba a la educación, hoy sí se está apostado”.

En ese sentido, como lo recalcó en su discurso, sostuvo que “fueron varios años donde bastardearon a los trabajadores del Estado, y con paritarias por debajo de la inflación. En un año no se puede recuperar lo perdido en 20 o 30, es de a poco. Además en un panorama económico muy complicado, el país y el mundo está complicado. Santa Cruz no es una isla, nos afecta“.

“La única verdad es la realidad, y más allá del informe son cosas que podemos palpar. Lo proyectado para este año tiene que ver con cuestiones generadas“, y añadió que “no es fácil buscar inversiones” considerando que “en nuestro país dejaron de creer, y pasa por lo poco que se cree en la política económica, por la inflación y las pocas garantías”. Reiteró, en ese marco, que “nuestra provincia entre empresas nacionales e internacionales, fueron 77 las que demuestran interés en invertir. Lo fuerte, es la carta de inversión de la empresa china. Hay otros interesados en invertir en la actividad petrolera y minera, y a todos les pedimos lo mismo, que instalen sus bases acá generando empleo genuino, y preservar el valor agregado“.

Relación con Nación

En otro tramo de su contacto con La Opinión Austral y los medios presentes, dijo que “hay compromiso de Nación de devolvernos cierta cantidad de fondos que venimos reclamando y es cierto que la provincia mantiene deuda. Debemos 34 mil millones en concepto de gas a ENARSA. Estamos discutiendo para ver si puede ingresar al sistema de compensación de deuda, pero el resto fue liquidado. Hemos tratado de equilibrar las cuentas en un año muy complejo”.

En ese contexto, marcó que “hay diálogo con Nación” y puso en valor la figura de Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. “Es una persona a la que le tengo respeto y aprecio“, dijo. Y agregó que también habla con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Trato de mantener el diálogo porque si se rompe, no podemos discutir“, subrayó Vidal.

Consultado por La Opinión Austral sobre la amenaza del presidente Javier Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, por los reiterados hechos de inseguridad, el gobernador Claudio Vidal marcó: “Yo respeto y valoro la democracia. Las diferencias políticas se arreglan de otra forma, trabajando, gestionando y después gana el que elige el pueblo. Punto“.

YPF

En particular sobre la situación de YPF, reiteró que la operadora estatal “desinvierte hace muchos años” en la provincia, y tal como lo marcó en su discurso, recordó que “se entregaron áreas en 2012 de una forma incorrecta, cuando se podía hacer dentro de la ley y lo que no, que también se hizo. Los problemas del pasado nos afectan. No nos quedamos en responsabilizar y mirar para atrás. Trabajamos de acá para adelante“.

Consultado por La Opinión Austral sobre la emergencia hidrocarburífera sancionada por la Legislatura días atrás, se manifestó conforme, aunque dijo que “la mezquindad política a veces no contribuye a lo que realmente necesitan los santacruceños. Costó pero salió. Es una herramienta fundamental. Permite agilizar los trámites y los tiempos, y en una actividad como los yacimientos de YPF, necesitan respuesta inmediata. Y la política tiene que ser funcional, para recuperar la producción de crudo en la provincia”.

En ese sentido, dijo que “Fomicruz va a tener oportunidad histórica de poder volver a ser parte de los yacimientos petroleros. Nunca sucedió así. Quizás esta sea la oportunidad, si todo sale bien. Hoy estamos discutiendo que lleva adelante el presidente de YPF Horacio Marín con un grupo de empresarios interesados, y cuando se decidan, que espero sea cuanto antes. Se tiene que ir ya. Está demostrado la falta de inversión y caída de producción y de regalías”. “Tenemos que abrir paso a nuevas empresas y tiene que participar Fomicruz“, enfatizó.

YCRT

Seguidamente, sobre la situación de YCRT, envió un mensaje a los trabajadores de la Cuenca y los vecinos. Pidió que “no se dejen engañar“. Días atrás, en el marco del decreto del Gobierno Nacional que establece la transformación de la empresa en una sociedad anónima -que pasó a llamarse Carboeléctrica Río Turbio SA.- Vidal ya había manifestado que “puede ser una posibilidad de traer inversiones“.

Vidal: “Logré que la empresa no se cierre”. En la foto, junto a Jaime Álvarez y Pablo Gordillo.

En ese marco, este sábado al volver a referirse al tema, sostuvo: “Asumí el 10 de diciembre de 2023, lo más fácil era responsabilizar a Nación, porque dependen de una decisión del Gobierno Nacional. Pero no me quedé echando culpas. Me puse al frente del reclamo. Logré que el interventor sea de Santa Cruz, peleándome con un montón de interesados. Logré que la empresa no se cierre. Sí es cierto que produce poco y tiene déficit. Hay un Gobierno Nacional que no quiere saber nada con la pérdida. Mi deber como gobernador, más allá de que no sea una decisión de la provincia, es moral como trabajador que soy hoy cumpliendo la función de gobernador”.

Petróleo

Más adelante, al volver a referirse a la actividad hidrocarburífera, dijo que “la actividad petrolera es muy cíclica, tiene altos y bajos, muchas veces se da por el mercado internacional que regula la actividad y cuando hay decisión política. Este gobierno, lo que da pérdida, dijo que lo cerraba. En el caso de YPF, se invertían 500 millones de dólares, daba pérdida, levantó sus valijas y se fue. No solamente de Santa Cruz, sino de Chubut, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, parte de Río Negro y Neuquén convencional. De todo lo que daba pérdida”.

“Nuestra tarea, ya que hicieron mal las cosas los anteriores, es recuperar las áreas y que se pongan de acuerdo las empresas, y que los que vengan generen una actividad estable. En el sector sabemos que esto es así, altos y bajos, pero lo que sabemos todos es que siempre se recuperan los puestos de trabajo”.

Consultado sobre la actualidad del pozo no convencional de Palermo Aike, ubicado a 80 kilómetros de El Calafate y 170 de Río Gallegos, y la posibilidad de que el proyecto se caiga, Vidal dijo: “A Vaca Muerta le costó 10 años ponerse en marcha, en el caso de Palermo Aike recién comienza, lo bueno es que tenemos la experiencia de Vaca Muerta, que es recurso humano y tecnología. Y que está cerca del mar, lo que da una gran posibilidad de tratar el gas que tiene. Sabemos que tiene mucho, pero también que hay que hacer más exploración a través de la perforación. Este año tenemos proyectados tres pozos de perforación entre CGC y la operadora YPF, que lo no convencional lo sostiene“.

Campo y agro

Más adelante, se refirió también a la actualidad ganadera. “El mundo necesita energía y alimento. Tenemos cómo producirlo. Este lugar es uno de los elegidos del mundo para producir energías renovables. Alimentos: tenemos tierra y agua, lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Hace 40 o 30 años atrás, teníamos 10 millones de cabezas bovinas en la provincia, el 30% de ese ganado durante el invierno se sostenía con la producción de pastura. Eso era a tracción de sangre y sin genética como la que hoy tenemos. Sólo falta trabajar. El gobierno amplió canales y vamos a entregar semillas para forestar las primeras 300 hectáreas“, dijo.

También, adelantó que “la planta de alimento balanceado en el mes de agosto va a estar instalada. Seguramente que los primeros años traeremos pasturas de afuera, pero procesarla y hacerlo acá es más rentable y económico que pagar un flete de Buenos Aires a la provincia”.

Obras

Casi en el tramo final de su entrevista con los medios, fue consultado por La Opinión Austral por la gran cantidad de obras anunciadas. “Hay obras que comienzan este año como la ruta 12, completamente olvidada, que va de Pico Truncado a Gobernador Gregores. El no tenerla, significa que todos los establecimientos rurales de alrededores estén abandonados. La actividad ganadera es primordial en la provincia, quedó abandonado porque nunca estuvo en la agenda del gobierno y hubo cuestiones climáticas, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados“, recalcó.

Enseguida, se preguntó “¿qué pasaría en esta provincia sin petróleo?”, cuestionando que “toda la vida le dimos la espalda al mar, recién ahora fortalecemos la actividad pesquera” y que “la actividad minera todos sabemos que es muy poco en regalías lo que deja“.

“Le pido a la sociedad de Santa Cruz que por favor entienda que la única oportunidad es recuperar y abrazar la cultura de trabajo. No es el mejor momento económico, pero no hay que quedarnos de brazos cruzados. Yo vengo desde muy abajo, fui muy pobre de chico, y entendí siempre que tenía que laburar. El Estado hoy recauda menos y tiene mucha demanda, hacemos lo mejor de nuestra parte para administrar. Administrar pobreza no me gusta, quiero que la provincia se ponga de pie”.

Docentes de paro

Luego, consultado también por La Opinión Austral, si tiene un mensaje para el sector docente, que inició el ciclo lectivo con medidas de fuerza y aún continúan discutiendo salarios en paritaria, dijo: “Recuerdo que durante los últimos años hubo paritarias por decreto, de 1,2% o 1,5%, siempre por debajo la inflación. Es la primera vez en 2024, que el gobierno otorgó 65 puntos por encima de la inflación. Insisto en esto, agarren los recibos de sueldos: diciembre 2023 a diciembre 2024, el aumento fue ese“.

“No alcanza -añadió- quizás para muchos no, y es cierto. Vivir en Argentina está caro, la economía es compleja. La inflación la tenemos, no como años atrás, pero sí todos los meses. Pero necesitamos paciencia, no podemos recuperar lo de años atrás. Cuando congelaban paritarias ¿Ahora Vidal tiene la culpa de todo lo que pasó 30 años atrás? seamos un poco más serios y pensemos en nuestros hijos que necesitan la educación urgente, y no es solamente responsabilidad del gobernador, sino de todos“.

“Antes no se apostaba a la educación, hoy sí se está apostado. Lamentablemente recursos económicos no hay más de los que hay. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir trabajando, administrar mejor el Estado y tratar de obtener otros recursos que me permitan seguir mejorando el salario de los trabajadores del Estado. Nuestro presupuesto está limitado, porque el 95% del ingreso que generalmente es por regalías o impuestos, está abocado a pagar el funcionamiento total, y tiene que ver con los salarios”, enfatizó.

“Vengo del trabajo”

En el cierre, La Opinión Austral le consultó sobre qué siente cuando le dicen que “no quiere a Río Gallegos“, y Claudio Vidal respondió que es algo “instalado por la política“, y remarcó: “Yo en Río Gallegos fui pescador artesanal, fletero, albañil y laburé en electricidad. A mí que no me vengan a correr con esa, porque la verdad que doy la cara, camino los barrios y hablo con todo el mundo. Yo no vengo de la política, vengo del trabajo”.