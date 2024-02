El 2024 en Chile empezó con un mega incendio que arrasó con zonas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, en la región de Valparaíso (a unos 120 kms de Santiago hacia la costa), durante los primeros días de febrero.

Con más de 130 muertos y unas 15 mil viviendas arrasadas por las llamas, el panorama es desolador para las familias que intentan reconstruir su vida. Una de ellas, llega a Río Gallegos, mediante el reconocido vecino Enrique Mansilla.

Se trata de su hermana, Lucy, que vive en Quilpué y que perdió su vivienda a raíz de los incendios. “Mi hermana está en Chile, cerca de Viña del Mar, en el barrio donde vive ella se prendió fuego todo, no le quedo nada“, contó angustiado Enrique a La Opinión Austral.

“Mi hermana se quedó con lo puesto no más, en ese momento no estaba en su casa, pero el incendio no te da tiempo a nada. Así que estoy con esta campaña, para ver si le puedo juntar algo de plata y mandarle”, contó el vecino sobre su pedido a la comunidad.

Remarcó que el cambio de moneda chilena no la favorece, así que todo se le ha hecho cuesta arriba. “Es muy triste la situación”, agregó Enrique que ha colaborado en infinidad de oportunidades con Río Gallegos y la comunidad, desde su ayuda con la reparación de monumentos, pintura y mantenimiento en la ciudad, hasta campañas solidarias para niños y familias que lo han llevado a ser conocido por todos los vecinos. “Hoy me toca a mí pedirles ayuda”, dijo.

Para ayudar a Enrique y su familia, el vecino dejó vías de contacto, a nombre de Honorio Enrique Mansilla Sánchez, al CVU: 0000003100090717448963, por Alias de Mercado Pago: honorio.050.buje.mp, o bien a través de su celular al (2966) 228049.