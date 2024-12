“´Joaco´ es especial entre los especiales; él se pone en mente algo y lo cumple”, expresó Cecilia Castro, vecina de Río Gallegos, al describir a su hijo Joaquín Mansilla, un chico de 19 años con síndrome de Down, quien tiene la aspiración de dedicarse a la música y recientemente vivió un momento inolvidable al subirse al escenario del Atlético Boxing Club junto a Ulises Bueno.

El joven cumplió su sueño al cantar con el artista cordobés el 17 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el 139° aniversario de la capital de Santa Cruz. Tras el vibrante show de Emanero, Ulises comenzó a deleitar al público con sus temas y se percató de un espectador que, con un cartel que decía: “Soy Joaquín, quiero cantar con vos”, logró captar su atención. Este gesto no pasó desapercibido para el cantante, quien decidió cumplir su deseo.

Este momento quedará grabado en la memoria de Joaquín y su familia, y fue compartido por Bueno en sus redes sociales, alcanzando miles de vistas y “me gusta”. Cecilia, madre de Joaquín, conversó con La Opinión Austral sobre la oportunidad que tuvo su hijo de cantar y bailar con su ídolo, además de compartir escenario con otros artistas reconocidos. “Es muy persistente en todo, pero en muy buen sentido”, destacó.

A su vez mencionó que, durante este festival, “Joaco” cantó con su amiga y artista local “La Kariitoo” en la Sociedad Rural: “Subió al escenario y le dieron un reconocimiento por el 139 aniversario. No sabés cómo estaba de feliz, y la chica lo compartió en sus redes. La gente respondió muy bien a eso. Él estaba feliz de la vida”, comentó.

Joaquín y La Kariitoo en la Rural.

La madre de Joaquín señaló que su hijo “siempre está poniendo música en casa. Le gusta mucho María Becerra, Luck Ra, Ulises, Emanero; música bien divertida”. También rememoró cómo vivieron la emocionante noche del martes pasado: “Al principio, el chico de seguridad muy amablemente le dijo que no podía pasar a la parte VIP porque tenía que tener pulsera, pero le comentó que iba preguntarle a su jefe. Entonces le preguntó, y el jefe de seguridad le dijo que sí, y nos acomodaron”.

Enfatizó que “parecía como si hubiésemos tenido la pulsera porque nos acomodaron re bien adelante. Era como si Joaquín fuera el invitado especial, porque le dijeron a los chicos: ‘Cuídenlo, pónganlo adelante’, conmigo por supuesto”. En varias ocasiones, Cecilia mencionó a La Opinión Austral que los miembros de seguridad cuidaron a su hijo en todo momento, evitando que lo chocaran.

“Después de que pasó Emanero y mostramos el cartel, nos hicieron pasar más adelante, bien abajo del escenario para que Ulises lo vea. En un momento le hizo la señal con el dedo de que en la próxima canción lo iba a subir. Joaquín estaba esperando, como se ve en el video, porque ya le habían respondido”, dijo emocionada.

Algo mágico pasó en ese instante, ya que “Ulises lo subió y cantaron dos pedacitos de canciones. La segunda (Qué sed) era la que Joaquín quería cantar, que de hecho quería ponerla en el cartel, pero no nos entró. A veces hay cosas que no todas las personas se dan cuenta, como preguntarle cómo te llamás”, valoró Cecilia.

Además, recordó que en años anteriores, Joaquín tuvo la oportunidad de conocer a otros referentes musicales, como María Becerra, Axel y Flor Álvarez: “Él subió con María hace dos años, también habíamos ido al hotel y le habíamos regalado una pulsera de mi emprendimiento. Ella lo publicó en sus redes, ¡muy capa!”, comentó.

Joaquín conoció a María Becerra en el marco del Festival 137° Aniversario de Río Gallegos

Remarcó que “le hicimos igualmente unas pulseras y moño a Flor Álvarez y ella lo puso en sus historias a Joaquín bailando”, y agregó: “Todos tenemos que copiar mucho de Joaquín, el hecho de no rendirse. Siempre digo eso de él: me ha ayudado mucho a mí en mis cosas también”.

Algo que caracteriza al joven de 19 años es su gran pasión por la música, ya que -como destacó su madre- “la música es terapéutica, pero para él es otro nivel”. No obstante, aclaró: “No le dejo escuchar música que tenga malas palabras, cosa que es muy común hoy en día: artistas que dicen cosas feas referidas al sexo o a la droga. Hemos hablado con la familia y nos hemos sentado a decirle: ‘Esto no’, y lo sabe porque es muy inteligente”.

Consultada acerca de los artistas que su hijo desea conocer en un futuro, Cecilia precisó: “Vamos a ir de vacaciones. El 12 de enero canta Luck Ra en Madryn y vamos a tratar de engancharlo, a ver si se puede. En realidad, lo que Joaco quiere es cantar y ser famoso. También le gusta Valentino Merlo. Son todos los que hacen más o menos el mismo género, cumbia o cuarteto”.

El joven de 19 años le pidió una foto a Becerra con un cartel.

La emprendedora subrayó que “Joaco quiere ser famoso. En realidad, lo que yo quiero es llevarlo el año que viene al Conservatorio Provincial de Música para ver qué puede hacer, para que él vaya conociendo la música”. Un aspecto clave que contribuye a difundir el objetivo de su hijo es que Cecilia tiene una cuenta de TikTok donde comparte contenido con él, mostrando momentos de calidad mientras bailan, cantan y se divierten juntos.

“Empezamos con TikTok no hace mucho tiempo, hace un año. Yo me animaba también por una cuestión de salud emocional mía, empecé a hacer cosas que antes no hacía, y lo fui llevando por ese lado. Y ´Joaco´ me llevó a eso porque empecé a copiar lo que él hacía, participando de lo que nos gusta a los dos”, aseveró.

Durante la última Fiesta Provincial del Frío, “Joaco” cantó con Flor Álvarez.

Agregó que su hijo la acompañó en videos “que se han hecho virales, y la gente nos ha devuelto muchas cosas lindas, muchos mensajes súper lindos. La gente nos ha devuelto un montón de amor, el mismo que queremos dar nosotros. Ese es el mensaje. En realidad, la idea es hacer humor y llevarlo desde la alegría, porque eso es lo que falta. A ellos les afecta mucho la falta de empatía“.

Con respecto a la necesidad de que las personas sean más empáticas con los chicos que tienen síndrome de Down o alguna otra condición o discapacidad, Cecilia volvió a hacer alusión al recital de Ulises en la ciudad capital y destacó: “Más allá de que Joaquín quiere ser famoso, y yo sé que lo va a lograr, es que los artistas tengan ese gesto. Que ese mensaje llegue”.

Para finalizar, aseguró que su hijo “te enseña a no rendirte. El hecho de que sigue persistiendo en su giro a la fama y a la música, de la manera que sea, porque a lo mejor vocalmente no será por la condición de él, pero sí será del lado del baile. Porque es un crack bailando, aprende coreos. No hay que rendirse: cumplan sus sueños, copien a ‘Joaco’ y a todos los chicos que hacen estas cosas”, y agradeció “a los artistas por darle la oportunidad a muchos chicos que esperan para subir al escenario”.

