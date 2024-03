Nerhys Laumann, un estudiante de 4to de secundaria de Río Gallegos, lanzó un llamado a través de las redes sociales para recuperar su mochila extraviada que contiene elementos esenciales para su educación.

El pedido de ayuda del joven se difundió inicialmente a través del Facebook de su abuela, donde expresó su angustia por la pérdida de su mochila, la cual contiene materiales escolares vitales identificados con su nombre. En un mensaje dirigido a la comunidad, rogó encarecidamente a quien la encontrara que la devolviera, subrayando la importancia de los elementos dentro de ella.

La mochila extraviada es de color negro, marca Primicia, y según Nerhys, su contenido incluye un pullover azul de la escuela, carpetas, cuadernillos, una cartuchera camuflada de color militar y material de dibujo técnico. En diálogo con La Opinión Austral, el estudiante explicó que se dio cuenta de que había perdido su mochila después de que lo enviaran a comprar pan en una panadería de la calle Juan Lavalle. A pesar de haber hecho compras adicionales, no se percató de su ausencia hasta el día siguiente, cuando se preparaba para ir al colegio.

“Me la olvidé y de ahí no sé si la tienen en la panadería, cosa que no creo, o alguien se la llevó”, expresó Nerhys con preocupación. “Lo único que necesito saber es qué pasó con mi mochila y recuperarla. No tengo muy buena economía para comprarme todas las cosas de vuelta“, agregó.

La abuela del joven, Noris, también compartió su consternación a La Opinión Austral por la situación, destacando el valor sentimental y económico de los objetos perdidos. “Mi nieto, la hermana y el hermanito están criados con valores, les enseñamos a no mentir y no quedarse con nada que no sea de ellos. Eso no se lo permitimos”, comentó con emoción.

La mochila adquirió un significado especial para Nerhys ya que fue un regalo de su abuela. Justamente, Noris recuerda con cariño el momento en que la compró hace cinco años en Río Negro y se la entregó al nieto cuando comenzó la secundaria. Para ella, la mochila no solo representaba una herramienta para llevar sus útiles escolares, sino también un símbolo de apoyo y aliento en su búsqueda de educación: “Se la di cuando empezó el secundario, porque él siempre quiso estudiar en la técnica entonces le di esa mochila amplia”.

La pérdida de la mochila generó una gran conmoción en la comunidad local, con numerosos vecinos y amigos uniendo esfuerzos para ayudar en la búsqueda. A pesar de las dificultades, Nerhys y su familia mantienen la esperanza de que sea devuelta, reconociendo el valor de la solidaridad y el apoyo en momentos de necesidad.

El joven compartió su número telefónico para quien tenga información: 2920-453034.