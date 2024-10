Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, el grupo de Mutua Ayuda “Buen Día Vida” fue invitado a participar con su campaña de sensibilización y prevención al paseo de compras “Buena Vibra” que se realizó en el salón de la Sociedad Rural Río Gallegos.

Susana Millapel, quien brindó su testimonio este domingo, contó a La Opinión Austral: “Hace 18 años estoy en remisión, siempre tratando de sensibilizar para que se hagan los controles y no los dejen de hacer”.

“El cáncer no es mala palabra. Siempre digo ‘si yo pude, vos podés’. El cáncer de mama es algo sobre lo que la gente no toma conciencia y la prevención es sólo un ratito cada año”, marcó.

Sobre cómo llegó a su diagnóstico, recordó: “Tenía mucho miedo a la mamografía porque me decían que dolía y nunca me la quería hacer. A los cuarenta y tantos me la hago porque me encuentro un nódulo, pero no salía en el estudio. A veces no sale en la mamografía y el médico tampoco lo encuentra. Después lo encontró en otro estudio, ahí tuvimos que operar y sacar rápido, esto es así, hay que actuar rápido“.

Hace 18 años, Millapel no conocía al grupo al que se sumó hace tres. “Más allá de que tuve la contención de mi familia, está la contención de otras personas y saber que están pasando por distintos cánceres o uno igual al mío… nos sostenemos cada una, encontré mucha contención en el grupo. Estoy feliz de haber entrado al grupo ‘Buen Día Vida’“.

Con relación a la participación en la feria, reconoció que “la gente está extrañada, viene y mira como asustada porque nunca vio un stand de esto, nosotras no vendemos sino que concientizamos. Preguntan mucho, hay muchas dudas“.

Ahora, dice Millapel, “cada año me tengo que hacer el control y estoy feliz de hacérmelo. No tengan miedo, son unos minutos, tanto mujer como hombre, si bien hay poco porcentaje de hombres con cáncer de mama, háganse el examen de prevención”.

Por su parte, Patricia Lozano, presidenta de la asociación civil, manifestó: “Agradecemos el espacio. Siempre decimos que trabajamos de cara a la comunidad y hoy se puede materializar porque nos invitaron las organizadoras de esta feria“.

“Llegó gente que está haciendo sus prácticas profesionales, llegó un estudiante de secundario que estaba buscando material para un trabajo que está haciendo. Se acercaron personas, algunas saben y otras recién se están enterando sobre el cáncer de mama, por eso es tan importante que tengamos presencia en distintos ámbitos“, explicó.

Tras haber participado del izamiento dominical y del paseo de compras, la agenda del grupo continuará durante todo el mes. “Sigamos sensibilizando y concientizando. Agradecemos siempre a la comunidad por el acompañamiento y porque se siga hablando en relación a la concientización y sensibilización del cáncer, hay que hablarlo y sacarle el estigma a la palabra cáncer, es una enfermedad crónica y si llegamos a tiempo el tratamiento puede tener buenos resultados“, subrayó.

Por último, Lozano invitó a “que asistan al centro asistencial más cercano a su barrio y se realicen los controles”.