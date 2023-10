Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Ellas saben” y “Celina y las cartas”, muestra artística y obra de teatro, respectivamente, se sitúan en la última dictadura militar en Argentina para contar la historia de las presas políticas de la cárcel de Villa Devoto, entre ellas Celina Lacay.

Lacay era profesora de Historia y enseñaba en el Instituto María Auxiliadora, el Colegio Ladvocat, el Centro Polivalente de Arte y el Instituto Universitario en Río Gallegos cuando fue detenida y trasladada a La Plata, desde donde habían pedido su detención. Tres meses antes, el 24 de marzo de 1976, su esposo Ramón Torres Molina, quien fue asesor directo del gobernador Jorge Cepernic y tiempo después fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, había sido detenido y trasladado a la cárcel de Rawson.

Sus hijos, Celina de dos años, Lucrecia de siete y Javier de tres, se criaron con familiares hasta que, entre 1981 y 1982, sus padres recuperaron la libertad.

Durante aquellos años presa, Lacay intercambió cartas con su esposo y con sus hijos. Los escritos fueron recopilados por Celina Torres Molina y transformados en obras de arte.

“El libro es histórico, está escrito en un contexto de encierro”.

“La muestra es todo el trabajo amoroso que hacían las presas políticas: mi mamá y sus compañeras se sostenían entre ellas”, ha explicado la artista a La Opinión Austral.

“Ellos (sus padres) estaban detenidos por razones políticas, no porque hubiesen hecho algo malo, sino por querer un país más inclusivo para todos“, señaló y sostuvo su interés porque “se conozca lo que pasó y que se visibilicen otras infancias como la nuestra. Cuando empecé con este trabajo tenía la sensación de que no se hablaba mucho de los presos y las presas políticas, ahora se habla más, hay más información, sentía que en ese momento la sociedad no era del todo consciente de todas las secuelas que había dejado la dictadura“.

La profesora Celina Lacay fue detenida en Río Gallegos en junio de 1976.

En pandemia, la familia Torres Molina-Lacay editó “Los Cercos“, con 12 cuentos y poesías, ocho escritos durante su detención. “El libro es histórico porque está hecho en un contexto de encierro”, señaló.

“Ellas saben” se exhibe desde 2011 y en 2022 llegó al Espacio Memoria exComisaría 5ta de La Plata, donde Eleonora Gottlieb, actriz y trabajadora del Espacio Memoria, y Diego Mendoza Peña, actor y trabajador de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, trabajaron la dramaturgia de la obra “Celina y las cartas”.

A 40 años de democracia, el arte plástico, la literatura y el teatro son instrumentos para seguir contando la historia y no perder la memoria.