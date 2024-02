Continúan en baja los casos de dengue en Formosa, con 697 infectados en la última semana

El Gobierno de Formosa informó hoy que en la última semana se realizaron 5.967 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 697 de ellos resultados positivos a dengue, lo que implicó una disminución de infecciones con respecto a la medición anterior.

En el informe difundido el domingo pasado las autoridades habían precisado que los resultados positivos a dengue fueron 836 resultados positivos a dengue, mientras que en el reporte del 4 de febrero se detectaron 1.026 casos.

Los 697 casos positivos corresponden a ciudad de Formosa, 272; Pirané, 159; Ibarreta, 33; Villafañe, 32; Villa Dos Trece, 29; San Martín Dos, 28; El Colorado, 25; Palo Santo, 18; General Belgrano, 17; Las Lomitas, 15, detalló el informe.

Además, se registraron en Estanislao del Campo diez casos; Mansilla, Laguna Blanca y El Espinillo, ocho casos cada una; General Güemes, Subteniente Perín y comandante Fontana, seis casos en cada localidad.

La ciudad de Clorinda registró cuatro casos, lo mismo que Fortín Lugones y Pozo del Tigre. Un solo caso se detectó en las localidades de Riacho He Hé, Siete Palmas, Laguna Naineck, Lote 8 y Buena Vista.

En esta última semana, once pacientes están internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Formosa, que fueron tratados con transfusión de hemocomponentes, provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, y no hubo fallecimientos en la última semana.

En los datos acumulados de la provincia, al 17 de febrero, el total de casos diagnosticados es de 14.271 y los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2, y cinco personas murieron a causa de la enfermedad.

Además, se realizó control focal (bloqueos) en 2.837 viviendas, fueron visitadas 4.744 viviendas, y en 457 hogares se negó el ingreso a la brigada sanitaria

Asimismo, en 199 viviendas se erradicaron larvas del mosquito y, se proveyeron de repelentes y larvicidas fabricados por Laformed, en 2.837 viviendas y 67 mosquiteros.

En el punto de logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti, el número de personas afectadas al control del mosquito fue de 359, según el informe.

(Télam)