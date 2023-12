El muralista Maximiliano Bagnasco fue declarado personalidad destacada de la Cultura

El muralista argentino Maximiliano Bagnasco, reconocido por haber inmortalizado el rostro de Diego Armando Maradona en el Santuario del Club Argentinos Juniors, que pintó a Lionel Messi en Miami -donde recibió la visita de David Beckham-, y que dejó su huella en la casa de Jamaica del legendario músico Bob Marley, fue reconocido Personalidad Destacada de la Cultura de la ciudad por la Legislatura porteña.

"El arte me conectó con personalidades que nunca hubiera imaginado y con puntos del mundo que no imaginé nunca en la vida. Cuando era chico dibujaba en un papel y jamás proyecté algo así. Siempre dibujo porque me gusta y ahora sigo haciendo lo que me gusta. El arte me salvó de todo", dijo el artista durante la ceremonia que tuvo lugar en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio de Belgrano.

El salto a la fama de Bagnasco está cruzado tanto por su talento como por el poder de las redes sociales. De niño, se había acercado hasta Segurola y Habana con un dibujo de Maradona junto a sus hijas, que le entregó en persona a Dalma.

Muchos años después, el día que murió Maradona, Bagnasco posteó en sus redes una breve leyenda: "Te dibujé también el día que te fuiste", escribió junto a una de sus creaciones caracterizadas por el estilo hiperrealista. El posteo se viralizó y enseguida lo contactaron de medios de todo el mundo. Entonces Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, lo llamó para encargarle el mural principal del santuario de Paternal que hoy visitan miles de fanáticos.

Tres años después, los murales de Bagnasco se encuentran en distintas ciudades alrededor del mundo, como Rusia -donde pintó al escritor León Tolstoi-, Kosovo, Italia -donde volvió a pintar a Pelusa- y Estados Unidos. Además, retrató al médico René Favaloro en el edificio de la Fundación Favaloro y en el mural "De nuestros barrios al mundo", en Rosario, retrató a a los futbolistas Maxi Rodríguez, Ángel Di María y Lionel Messi.

También retrató al capitán de la Selección argentina en la intersección de las calles Darwin y Gorriti en Palermo Hollywood pocos días después de la consagración de Argentina como campeón del mundo, donde se lo ve con la túnica negra que le obsequiaron durante la ceremonia de premiación en Qatar, alzando la Copa del Mundo junto a algunos compañeros de equipo.

Sobre la distinción recibida por la Legislatura que impulsó el legislador Roy Cortina, Bagnasco agregó: "Este reconocimiento sirve para muchos artistas y para cualquier persona que pinta. Eso motiva a cualquier artista que haga algo porque puede llegar a ser una Personalidad Destacada de la Cultura. Mi mensaje es que lo hagan bien, con honestidad y muchísimo trabajo", concluyó el muralista.

(Télam)