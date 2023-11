El Tren Solidario llega mañana a la localidad de Tres Sargentos

El 48° Tren Solidario llegará mañana a la localidad de Tres Sargentos, en la provincia de Buenos Aires, llevando alimentos no perecederos, ropa y juguetes los cuales serán distribuidos en comedores escolares, hogares e iglesias de las siguientes localidades: Villars, Mercedes, Tres Sargentos y Los Ángeles.

Tres Sargentos no recibe un tren de pasajeros desde el año 1977 y más allá de la condición solidaria de este emprendimiento, el viaje servirá también para alimentar la esperanza del restablecimiento de un servicio regular en ese ramal del Belgrano Sur.

El Tren Solidario partirá maña a las 07.30 desde la Estación Tapiales, en el partido de La Matanza y realizará las siguientes paradas, Villars a las 09.00, Mercedes a las 10.30 y Tres Sargentos a las 13.00.

Al momento de arribar a Tres Sargentos se concretará un acto con la presencia del Intendente de Carmen de Areco, autoridades sindicales nacionales y directivos de la empresa Trenes Argentinos.

En esta ocasión recaudarán alimentos no perecederos, ropa y juguetes, los cuales serán distribuidos en comedores escolares, hogares e iglesias de esa localidad y otras por donde pasará el Tren Solidario, se informó oficialmente.

La cruzada solidaria del Tren, se viene realizando desde el año 2001, y durante estos años ha visitado más de 47 localidades a lo largo y ancho del país, habiendo recorrido hasta el momento 31.623 kilómetros transportando 731.500 kilos de alimentos a poblados donde, en algunos casos, hacía más de tres décadas que no llegaban trenes de pasajeros.

Esta nueva edición cuenta con el apoyo de los dos sindicatos ferroviarios, La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Señaleros que, además de donaciones, aportan el personal para poder realizar la corrida de este Tren.

Por otra parte, la empresa Trenes Argentinos brinda el material rodante y la gestión operativa a través de la Gerencia de la Línea Belgrano Sur, con el apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación.

Sergio Rojas, director del Tren Solidario, aclaró a Télam que "cuando se llega a destino, siempre coordinamos la realización de un acto de entrega de las donaciones a cada institución en mano sin intermediarios". (Télam)