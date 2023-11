Qué es "Gede" y por qué no le renovaron la pasantía a Milei, búsquedas en Google durante el debate

Qué son las AFJP en Argentina, qué significa "Gede", por qué no le renovaron la pasantía a Javier Milei en el Banco Central y quién es la mujer de Sergio Massa fueron algunas de las preguntas que se realizaron en Google durante el debate público y obligatorio presidencial que se realizó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Según un informe difundido hoy por Google, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), generó mayor interés de búsqueda en Google Argentina durante el tercer debate presidencial (56%), por delante de Sergio Massa (44%), de Unión por la Patria (UxP).

Quién crees que ganó el debate, qué son las AFJP en Argentina, qué significa Gede, dónde vive Massa y que es Pymes fueron algunas preguntas con mayor crecimiento en ese buscador durante el debate.

En cuanto a las cuestiones con mayor crecimiento sobre Javier Milei, en Google Trends, estuvieron por qué no le renovaron la pasantía a Milei, de qué signo es, qué propone, dónde trabajó Milei, qué pasó en el Banco Central con Milei, qué dijo Milei del Papa y qué dijo de (Margaret) Tatcher, exprimera ministra del Reino Unido durante la Guerra de Malvinas..

Por otro lado, las preguntas con mayor crecimiento en Argentina sobre Sergio Massa a lo largo del debate fueron qué estudió, de qué signo es Massa, quién es la mujer de Massa, cuánto tardó en recibirse, donde estudió y cuánto mide, entre otras.

Google también distribuyó los términos asociados a los candidatos con mayor crecimiento en Argentina a lo largo del debate.

Plagio, pasantía, Banco Central, Margaret Tatcher y plataforma fueron algunos de los términos asociados al candidato de LLA.

Profesión, hija, qué título tiene, universidad y signo, entre otros, aparecieron en las búsquedas sobre Massa.

Google aclaró que el interés de búsqueda "es un indicador de la curiosidad que despierta un tema" y explicó que "Google Trends no sustituye a las encuestas de opinión ni debe considerarse un indicador de la intención de voto". (Télam)