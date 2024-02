El presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para expresar su enfado por la determinación del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, de no enviar a Nación su petróleo y gas en caso de no solucionarse la retención de $13.500 millones a la provincia, lo que constituye más de un tercio de su coparticipación mensual.

Entre las diversas críticas que esgrimió en contra del mandatario provincial, Milei lo amenazó con llevarlo a prisión. En un posteo dirigido a “NACHITO Y CÓMPLICES”, se refirió al artículo 194 del Código Penal.

Según consignó, el mismo establece “que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Torres no tardó mucho tiempo en responderle al jefe de Estado en la misma red social. “Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes”.

El gobernador enfatizó que “no creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”. Para cerrar su publicación, le indicó al presidente que “usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer”.

Nacho Torres: “Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me manden a Gendarmería, que me metan preso”

En plena entrevista con la Nación +, en la que argumentaba las razones por las cuales tomó esta drástica medida, se dio a conocer el comunicado del Gobierno nacional sobre esta advertencia del mandatario chubutense, que contó con el apoyo de sus pares patagónicos.

Desde la Oficina del Presidente alegaron que “los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación”.

Y añadieron que “de ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”.

Ante este escrito, “Nacho” Torres afirmó: “Yo no creo que la política se vea por Twitter, no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan estas frases hechas, revanchistas, tribuneras. A mí me eligieron para defender los derechos de los chubutenses, y lo voy a hacer. Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales; que me denuncien, que me manden a Gendarmería, que me metan preso, no me interesa”.

El gobernador cuestionó: “¿Por qué los chubutenses tienen que quedarse sin educación, sin salud, sin seguridad? Vamos a ir a la justicia, ella lo va a resolver”.

Comentó que “mi provincia hace 6 años tuvo solamente un año de clases. Por primera vez en 10 años acordamos para que empiecen las clases, arreglamos las escuelas en tiempo récord, pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “yo no puedo permitir bajo ningún punto de vista que, por un capricho de un funcionario de turno, nos pisen la cabeza”.

Sostuvo que si el miércoles no está la solución para los chubutenses, “que no es ni más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central a pedido del gobierno para matar a Chubut”, se pararán todos los yacimientos.