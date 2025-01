Arroyo Salgado apuntó a Cristina Kirchner a diez años de la muerte de Nisman: “Se rodeó del entorno equivocado” La jueza federal y ex esposa del fiscal Alberto Nisman, apunto contra la ex mandataria y dijo que la Justicia argentina "es una vergüenza".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jueza y ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner y consideró que “se rodeó del entorno equivocado” durante su gobierno.

“Tuvo una gran política de estado, con decisiones que comparto y me parecen destacables. Cometió errores como todo ser humano, todos nos equivocamos. Siento que en esto, particularmente, se equivocó”, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sobre esa época política, destacó: “Los argentinos no queremos estar vinculados ni negociar con estados terroristas, ni con el narcotráfico, ni con la violencia. Siento lástima por Cristina, porque perdió una oportunidad histórica. Tenía un gran apoyo de todos los argentinos, incluso me incluyo. No entendí el ataque que tuvo para con mi familia”.

“Con respecto al atentado, Nisman logró esclarecer la responsabilidad de altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Él recibió amenazas de muerte, por oponerse al pacto de impunidad que era el memorándum con entendimiento con Irán. Empezaron a dejarlo sólo y a recibir cada vez más amenazas. Y cuando refuerza su línea investigativa, es que sucede su asesinato”, recalcó Arroyo Salgado a Rivadavia.

Y agregó: “Lo importante, y el legado es que no hay que bajar los brazos nunca. Uno tiene que luchar por lo que considera que es su deber y no hay que vivir con miedo, el miedo no nos puede condicionar. Gracias a Dios los argentinos de bien se dieron cuenta de esto y eligieron decirle no a gobiernos que avalan terroristas”.

La juez federal cuestionó al Poder Judicial por el tratamiento que tuvo en el caso de Nisman tras una década.

“Yo trabajo en el Poder Judicial y realmente es una vergüenza la actuación de la justicia. La seguridad y la justicia es la gran cuenta pendiente que tiene este país”, se quejó.

A la vez, insistió en que la muerte fue un asesinato y recordó que tras el episodio se intentó “ensuciar la imagen” del funcionario judicial.

“Sabían que para silenciarlo tenían que matarlo”, remarcó la magistrada federal.

“Trataron de ensuciar la imagen de su papá con incluso muchas mentiras. Recuerdo que empapelaron la Ciudad con afiches con una foto que él nunca se hubiera tomado. Un colega me dijo que eso era un fotomontaje, él nunca usaba remera con camisa leñadora arriba.

Ese no era el cuerpo de Alberto”, recordó sobre los meses posteriores a la muerte de su ex marido, con quien tuvo dos hijas.

En declaraciones a LN+, Arroyo Salgado sostuvo: “La verdad ya se sabe, Nisman fue víctima de un homicidio. Está probado científica y judicialmente con pruebas desde 2018 y está probado que su asesinato está vinculado a su función en la investigación sobre el atentado terrorista a la AMIA”.

La jueza señaló que se encontraron cosas en el departamento de Puerto Madero de Nisman que no correspondían con su personalidad.

“Cuando vi la foto de su dormitorio me di cuenta de que Nisman no había llegado a acostarse el sábado a la noche porque él no abría la cama tal como estaba abierta en esa escena del crimen. Cambiaron sus contraseñas también”, explicó.

Al hablar de ese momento, consideró que “el 2015 fue un año de mucha maldad y miedo”, al tiempo que apuntó contra el gobierno de Cristina Kirchner: “Miren lo que le puede pasar al que se anima a enfrentarse al poder vigente”.

“Gracias al trabajo de Nisman, nuestro país no terminó alineado con países vinculados al terrorismo. Él puso al descubierto cómo los argentinos queremos vivir. Por eso es tan importante defender a la Argentina de estas políticas”, enfatizó Arroyo Salgado.

Leé más notas de La Opinión Austral