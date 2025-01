Cayó la venta de combustibles en 2024 en todo el país Los combustibles acusaron en 2024 un descenso en sus ventas, tanto en naftas como en gasoil, en todas las provincias, con un cambio en la participación de las empresas en el mercado

El mercado de combustibles terminó 2024 con los peores resultados de los últimos tres años, con un volumen total de ventas de 16,8 millones de metros cúbicos y resultados negativos en todas las variantes.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Energía, no hubo un solo mes del año pasado en el que no se hayan registrado caídas interanuales en todas las provincias y la baja fue más pronunciada en el caso del gasoil que el de las naftas, en un reflejo de la retracción de la actividad económica, por tratarse del carburante elegido para las tareas agrícola y de transporte de mercaderías.

Según consignó el portal BAE Negocios, la baja generalizada se dio en un contexto de incremento de los precios de las naftas y el gasoil, tanto por el alineamiento con los valores internacionales del crudo como por el descongelamiento de los impuestos a los Combustibles líquidos y al Dióxido de carbono, además de la actualización mensual en función de la devaluación del peso respecto del dólar oficial, en lo que se conoce en la jerga financiera como “crawling peg”.

Asimismo, la apreciación cambiaria afectó a las provincias limítrofes con otros países más que la resto, al punto que las caídas más pronunciadas se dieron en Entre Ríos (-15,8%), Corrientes (-19,9%), Misiones (-25,3%) y Formosa (-27,2%).

Las caídas de las ventas se dieron en todos los meses sin excepción en las comparaciones interanuales, con descensos del 5,8% en enero en el volumen de combustible expendido, en una tendencia que continuó con retrocesos del 4% en febrero, 12,1% en marzo, 13,7% en abril, 8% en mayo, 12% en junio, 5,3% en julio, 9,2% en agosto, 11,8% en septiembre, 8,6% en octubre, 10,5% en noviembre y 5,7% en diciembre, con lo que se completó un 2024 con una baja del 8,9% respecto de 2023.

La retracción de las ventas fue más pronunciada en el caso del gasoil que en el de las naftas, con el consecuente cambio en la composición del mercado, con participaciones del 44,4% y 55,6%, respectivamente.

En todo el año, el descenso en ventas fue del 11% en el gasoil y del 7,2% en las naftas, en tanto en diciembre se dio una particularidad: el gasoil G2 mostró una caída del 12,99%, pero en G3 un crecimiento del 0,20% en relación con el mismo mes de 2023.

En el caso de las naftas, la evolución fue más homogénea, con bajas del 3,57% en las de grado 2 y 3,08% en las de grado 3.

La participación de las empresas en el mercado de ventas o market share mostró en diciembre una caída del 4% en las ventas de YPF, una porción que en gran parte fue capturada por Shell, que registró un incremento del 3,58%.

La petrolera de mayoría estatal continuó liderando el mercado local, con el 53,1% de las ventas de diciembre, seguida por Shell (24,98%), Axion (13,21%) y Puma (5,67%) entre las principales animadoras.

En el caso de las naftas, la participación de YPF se elevó al 55,65%, superando a Shell (23,90%), Axion (11,97%) y Puma (5,11%), mientras que en el gasoil mantuvo su liderazgo, pero con menos del 50%: 49,44% para YPF, 26,44% para Shell, 11,70% para Axion y 6,43% para Puma.

La realidad por provincia

La caída en las ventas en todo 2024 no tuvo excepciones regionales, aunque la evolución no fue homogénea y reflejó una más retracción en las provincias que limitan con otros países, al invertirse la paridad con el peso uruguayo, el real y el guaraní.

La Ciudad de Buenos Aires fue la menos afectada, con una caída del 1,5%, seguida en orden creciente por Río Negro y Tierra del Fuego (ambas con bajas del 4,3%), Neuquén y Buenos Ares (las dos con -7,2%), Jujuy (-7,3%), Catamarca y Córdoba (-7,4% en cada caso), La Pampa (-7,8%), Santa Fe (-7,9%), Chubut (-8,1%), Salta (-8,4%) y Mendoza (-8,8%).

Con descensos mayores al 8,9% general se ubicaron San Juan (-9,6%), Santa Cruz (-9,7%), San Luis y Tucumán (-10,3% cada una), La Rioja (-11,7%), Chaco (-12,1%), Santiago del Estero (-14,4%), Entre Ríos (-15,8%), Corrientes (-19,9%), Misiones (-25,3%) y Formosa (-27,2%).