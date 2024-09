Cuánto cuesta ir al Lollapalooza desde Río Gallegos: vuelos, entradas y todo lo que tenés que saber El 21, 22 y 23 de marzo llega una nueva edición del festival de música al Hipódromo de San Isidro y muchos no se lo quieren perder sea la distancia que sea. Cuánto cuesta el pasaje en avión y las diferentes entradas: 3 Day Pass + Plus y 3 Day Pass Lolla Lounge. Qué tienen de diferencia.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición 2025 del Lollapalooza Argentina, será en el aniversario número 10 del desembarco del festival en el país en el Hipódromo de San Isidro los días 21, 22 y 23 de marzo y, finalmente, se reveló el line up y nadie quiere perdérselo.

Hay artistas que pisarán suelo argentino por primera vez como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y TOOL, gran variedad de artistas internacionales como Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, y la banda argentina que sigue batiendo records, Tan Bionica, es indudable que #LollaAR continúa levantando la vara.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Lollapalooza 2025?

Las bandas y cantantes que encabezan el festival, son: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL y Tan Bionica.

Line Up del Lollapalooza Argentina 2025.

Entre los demás artistas, se encuentran: WOS – Benson Boon – Foster The People – Tate McRae – La K’onga – Los Ángeles Azules – Zedd – Nathy Peluso – CA7RIEL & Paco Amoroso – Mon Laferte – Charlotte De Witte – Parcels – Teddy Swims – Girl in Red – James Hype – The Marías – Rawayana – Fontaines D.C – Sepultura – Inhaler – Caribou – JPEGMAFIA – Wave to Earth – BLOND:ISH – Lasso – Barry Can’t Swim – Michael Kiwanuka – San Holo – Artemas – Chita – Ana Mena – Disco Lines – Kasablanca – Nessa Barret – Luz Gaggi – Salastkbron – Marina Reche – Elena Rose – DobleP, Nanpa Básico – Little Jesus – El Malilla – Micro TDH – Arde Bogotá – Darumas – pablopablo – ARON – Lara Project – Spreen x Matute – Dolly Flackko – Balthvs – Dum Chica – Ponte Perro – Vinocio – Lil Pani – Central Norte Crew: BRYCHTTA + METAL 2MG + ETTA – Juana Aguirre – BB ASUL – Lichi – Francisco Victoria – Planta – Soulfía – Samuraï – Estratosfera – Juan Lopez – Deyco – Milk Shake – Queralt Lahoz – La Cintia.

Lollapalooza Argentina 2025: ¿Cuánto te costará vivir esta experiencia musical?

El Lollapalooza Argentina 2025 promete ser un evento inolvidable, pero ¿te has preguntado cuánto te costará asistir? Una guía detallada de los gastos que debes considerar para disfrutar al máximo de este festival.

El costo total de asistir al Lollapalooza dependerá de varias variables, entre ellas:

Tipo de entrada: Existen diferentes opciones de abonos, cada uno con beneficios y precios distintos.

Alojamiento: Puedes optar por hoteles, hostels, Airbnb o incluso quedarte con amigos.

Transporte: Los costos de vuelo, traslados internos y transporte dentro del festival variarán.

Comida y bebida: El presupuesto destinado a alimentación dependerá de tus gustos y hábitos de consumo.

Gastos adicionales: Souvenirs, actividades extras, etc.

Olivia Rodrigo cantará por primera vez en Argentina.

Vuelos desde Río Gallegos para ir a ver Lollapalooza Argentina 2025

¿Cómo llegar al Lollapalooza Argentina desde Río Gallegos?

Para llegar al festival desde Río Gallegos, la opción más conveniente es volar al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Te recomendamos reservar tus vuelos con anticipación, especialmente si quieres aprovechar las tarifas promocionales.

Los recitales del Lollapalooza Argentina 2025 se realizarán entre el viernes 21 y el domingo 23 de marzo por lo que para llegar a tiempo hace falta tomar un vuelo desde Río Gallegos en el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández al menos un día antes, el jueves 20. Y como el festival dura hasta bien tarde no queda más remedio que quedarse hasta el lunes 24 de marzo.

Si ya tenés decidido ir al Lollapalooza y compras los vuelos a principios de septiembre, te costará $193.736, según la consulta realizada el mismo día que se anunció el Line Up. hay que tener en cuenta que esas son tarifas PROMO de Aerolíneas, en la que quedan poco asientos, y que la FLEX, por ejemplo, llega a $394.107,10 ida y vuelta.

Entradas y precios para el Lollapalooza Argentina 2025

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios varían según el tipo de abono y la etapa de venta. Te recomendamos visitar la página oficial de Lollapalooza Argentina para conocer los precios actualizados.

¿Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2025? Los boletos están a la venta, únicamente, a través de AllAccess

Hay hasta 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express durante todas la etapas de venta.

Qué diferencia ofrecen cada una de las Preventas y abonos para el Lollapalooza Argentina 2025

3 Day Pass (pase para los tres días) – Preventa 4: $220.000

El abono Preventa 4 de 3 Day Pass incluye el:

Acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios

Acceso a compra de comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes

Acceso a compra de merch oficial de bandas y del festival

Acceso al beergarden para mayores de 18 años, y a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle.

Recorrida de obras de arte de distintos artistas.

Estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga cashless

Acceso a alquiler de lockers

Ingreso gratuito al Kidzapalooza para niños menores de 10 años.

3 Day Pass + Plus (pase para los tres días + ingreso a sectores exclusivos) – Preventa 5 – Plus $372.000

El abono Preventa 5 de 3 Day Pass Plus incluye además:

Ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá: espacios de relax con sombra; acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión en vivo con los shows de todos los escenarios

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch y bebidas, y carga de cashless

Juegos en el césped.

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

3 Day Pass + Lolla Lounge (pase para los tres días + acceso a la zona de Lounge y Terrazas) – Preventa 5 – Lolla Lounge $ 600.000.

El abono Preventa 6 – Lolla Lounge incluye además:

Ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas con vista preferencial a los escenarios principales del festival, áreas de relax y descanso.

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Lockers

Acceso a compra de comida y bebida exclusivos, carga de cashless

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

Estadía en Buenos Aires

Además también debes contemplar un lugar para dormir en Buenos Aires. Es importante descansar en un lugar cómodo y en lo posible cerca del Hipódromo de San Isidro para estar a tiempo y no gastar dinero de más en traslados. A priori debes calcular un promedio de $50.000 por noche una habitación con media pensión. Claro que puede encontrar tarifas más baratas y también opciones más caras con mayor comodidad y mejor ubicación. La otra opción es conseguir un amigo o familiar que te brinde alojamiento.

Estimación de costos:

Basándonos en estos precios (que pueden variar), elaboramos una estimación general de los costos para diferentes tipos de viajeros:

Opción Costo estimado (ARS) Opción económica: Entrada 3 Day Pass $220.000 Alojamiento en hostel $200.000 Vuelo (ida y vuelta) $193.736 Gastos adicionales $50.000 Total aproximado: $663.736 Opción estándar: Entrada 3 Day Pass Plus $372.000 Hotel 3 estrellas $250.000 Vuelo (ida y vuelta) $193.736 Gastos adicionales $50.000 Total aproximado: $865.736 Opción premium: Entrada Lolla Lounge $600.000 Hotel 4 estrellas $350.000 Vuelo (ida y vuelta) $193.736 Gastos adicionales $70.000 Total aproximado: $1.213.736