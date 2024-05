Este viernes, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, visita los estudios de Radio LU12 AM680 y La Opinión Austral para hablar en exclusiva sobre su visita a Santa Cruz, en el marco del plan de implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).

El funcionario del Gobierno de Javier Milei se reunió con el gobernador Claudio Vidal en la residencia oficial, donde “mantuvieron una extensa reunión que duró más de dos horas y en la que se abordaron temas de interés común, relacionados con el sistema judicial”.

En referencia a este encuentro, Cúneo Libarona destacó: “El Gobernador me impresionó para bien. Encontré una persona muy receptora, muy bien asesorada, que estaba en tema y le destaqué las bondades que vamos a tratar de proveer para tener una Justicia mejor. Me parece un gobernador serio, que quiere lo mejor para Santa Cruz y está dejando su vida en tratar de mejorar la provincia. Está dando ya soluciones de orden económico e institucional. Me parece fantástico para el bien del país”.

Baja en la edad de imputabilidad

En otro orden de temas, Mariano Cúneo Libarona se refirió al proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad, una de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Tenemos mucho dialogo con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas, estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la inimputabilidad“, anticipó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este marco, explicó: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero en los últimos dos meses sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate”.

En este marco, el ministro aseguró que su foco está puesto en poner en funcionamiento el sistema acusatoria, pero una vez finalizado ese trabajo “vamos a avanzar con otras cosas que tenemos: juicios por jurados, ley de minoridad, ley de sociedades comerciales, código penal, ley de juicios en ausencia, los registros automotor, entre otros temas“.

