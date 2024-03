El vocero de Javier Milei negó este martes que la falta de acuerdo entre Enarsa y el consorcio de bancos chinos para destrabar la adenda y continuar con las obras de las Represas sobre el Río Santa Cruz, pueda afectar la relación con el gobierno de la República Popular China.

El Gobierno nacional no llega a un acuerdo para que lleguen los 500.000 millones de dólares y las obras en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic están paralizadas desde principios de diciembre, cuando la UTE acordó con el gremio de la construcción que los trabajadores vayan a sus casas cobrando el 80% del sueldo. Luego de tres meses y sin avances en las negociaciones para que lleguen los fondos, la empresa despidió momentáneamente a 1.800 obreros.

En ese marco, Manuel Adorni fue consultado si esa situación podía afectar el SWAP (que también alcanza otras obras acordadas como las del Belgrano Cargas) y la relación con el Gobierno de Xi Jinping. “En absolutamente nada, no puede afectar nada. Nosotros tenemos muy claro cada uno de los puntos de nuestra relación con el mundo. No entiendo por qué podría afectar eso a nuestras relaciones con otros países, en este caso con China. No le vemos ninguna relación, ni ningún riesgo de que la relación pueda tener ningún retroceso, ni ningún cambio”, afirmó en rueda de prensa. “No comprendo la relación de eso y que podamos tener un problema con China”. subrayó.

