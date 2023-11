El actor Diego Topa fue al programa “Poco Correctos” (El Trece), conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis, y contó que Romina Yan, quien falleció el 28 de septiembre de 2010 por un paro cardiorrespiratorio, le está enviando señales para poder comunicarse con él.

Los impactantes dichos de Diego Topa sobre Romina Yan

Topa, comenzó diciendo: “Romina, siempre aparece. Esto lo he hablado con Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Voy a contar algo que nunca dije y que pasó hace muy poquito”.

Y, continuó: “En el Día de la Madre, yo venía de la casa de mi mamá, después de saludarla, y estaba viendo una historia y me aparece un mensaje de Franco, el hijo de Romina”

Ante esto, detalló que charló con él: “Estuvimos como cuarenta minutos hablando sobre montón de cosas. Anécdotas de cuando era chiquito, que yo iba a la casa, los momentos que grabábamos el programa…”.

A su vez, afirmó: “Y, le dije: “Yo no tengo dudas de que esta charla en el Día de la Madre, hay algo que, Romina, tuvo que ver. De verdad, lo sentí. Los dos lo sentimos. Es fuerte eso de poder percibirlo. Se me pone la piel de gallina cuando lo digo. Son cosas que pasan”.

Para concluir, añadió: “El otro día, también. Fui a cenar y estábamos hablando del programa que hacía con Romina y aparece una de sus mejores amigas en el restaurante, ¿te das cuenta? Es loco”.

Cris Morena reveló cómo fue su duelo después de la muerte de Romina Yan

El domingo 23 de octubre de 2022, la productora pasó por “La Peña de Morfi” y recordó a su hija.

“Cuando pasó lo de Romina fue un antes y un después total de todo. Ahí, empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando estoy cayendo o me levanta cuando estoy levantada. Escribo mucho. De verdad, lo que me quedó del conservatorio de piano fue la armonía y de composición, porque estudias todas las claves de SOL-FA… (las notas musicales)”, había dicho Cris.

Y, confesó: “En ese momento, escribí todas las canciones del homenaje “ViveRo”, llevado a cabo en 2019. Cómo hice, no sé… cómo sobreviví, no sé… Porque estuve tres años muerta, del 2010 al 2013. Más a allá de escribir, estuve muy mal”.

Además, afirmó que el nacimiento de su nieto la ayudó: “Había nacido Inti e hicimos un viaje con Sofía (Reca)- mujer de Tomás, hermano de Romina Yan- a Berlín y a Praga”.

“En Berlín, tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el “para qué”, porque el”‘por qué” no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el “para qué” tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo”, sumó.

Para concluir, expresó: “Es una de las ciudades más creativas del mundo y está llena de jóvenes que están diciendo “perdónenos”, y, dije: “Si Berlín con el dolor, angustia, todos sus muertos y horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar”. Lo hago por mis nietos, hijos y porque amo la vida. Merezco seguir viviéndola”.

