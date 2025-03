Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fenómeno astronómico imperdible: vuelve la “Luna de Sangre”

Por primera vez desde 2022, la Luna volverá a teñirse de rojo en un impresionante eclipse lunar total visible desde Argentina y gran parte del continente americano. La NASA confirmó que la totalidad del evento durará cerca de una hora, brindando a millones de personas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo natural sin necesidad de telescopios o equipos especiales.

El fenómeno ocurrirá durante la madrugada del viernes 14 de marzo, cuando la sombra de la Tierra cubra completamente a la Luna, generando el característico tono rojizo conocido como “Luna de Sangre”. Este color se debe a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, un proceso similar al que produce los tonos anaranjados y rojizos en los atardeceres.

¿A qué hora ver el eclipse en Argentina?

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires confirmó la cronología exacta del eclipse para el territorio argentino:

🕑 Inicio del eclipse parcial: 2:09 am

🌕 Inicio de la fase total: 3:26 am

🔴 Máximo del eclipse (“Luna de Sangre”): 3:58 am

🌙 Fin del eclipse total: 4:31 am

✨ Fin del eclipse parcial: 5:48 am

En total, el evento astronómico tendrá una duración de 3 horas y 39 minutos, ofreciendo una experiencia única para quienes decidan observarlo desde zonas con baja contaminación lumínica y cielos despejados.

Cómo y dónde ver el eclipse lunar total

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son seguros para ver a simple vista y no requieren filtros ni protección especial. Sin embargo, los binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia, permitiendo observar con más detalle la transformación del color de la Luna.

Uno de los mejores puntos de observación en Argentina será el Planetario Galileo Galilei en Buenos Aires, que organizará una noche especial de observación gratuita con telescopios disponibles desde las 11:59 pm del jueves 13 de marzo hasta las 5:30 am del viernes 14.

Además, el evento contará con una transmisión en vivo y una radio abierta con especialistas explicando el fenómeno en tiempo real.

¿Por qué la Luna se vuelve roja en un eclipse total?

El característico color rojo de la “Luna de Sangre” se debe a un fenómeno óptico llamado dispersión de Rayleigh, el mismo que produce los colores del atardecer.

La luz azul del Sol se dispersa al atravesar la atmósfera terrestre, mientras que la luz roja viaja más directamente.

Durante un eclipse total, esta luz roja es la única que llega a la superficie de la Luna, tiñéndola de tonos rojizos y anaranjados.

La intensidad del color rojo puede variar según la cantidad de polvo y partículas en la atmósfera. En algunos eclipses, la Luna se ve de un rojo intenso, mientras que en otros puede adquirir tonos más anaranjados o incluso marrones.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total?

Si bien este será el único eclipse total de 2024 visible en Argentina, los aficionados a la astronomía ya pueden agendar los próximos eventos similares:

7 de septiembre de 2025 → Eclipse total visible en Europa, África, Asia y Australia.

3 de marzo de 2026 → Eclipse total visible en América, el Pacífico y Asia oriental.

28 de agosto de 2026 → Eclipse parcial visible en América, Europa y África.

Cada uno de estos eventos será una nueva oportunidad para maravillarse con la belleza del cielo nocturno y la interacción entre la luz solar, la atmósfera terrestre y nuestro satélite natural.

Esta madrugada, la Luna será la gran protagonista. ¿Estás listo para observar el espectáculo celestial del año? 🌕✨